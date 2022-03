El Consorci de l'Estany ha detectat la presència d'una parella d'òlibes a l'entorn de l'Estany de Banyoles, en el marc del projecte de repoblació d'aquesta espècie protegida i en estat de conservació vulnerable a la zona. La iniciativa es va posar en marxa l'estiu passat amb la introducció amb èxit de tres cries que provenien del Centre de Recuperació de Fauna de Vallcalent, a Lleida a través de la tècnica del 'hacking', que consisteix a portar les cries al nou emplaçament quan són petites i alimentar-les en caixes-nou tancades per alliberar-les al cap d'unes setmanes.

Per tal d'afavorir una població estable a diversos punts de l'Espai Natural Protegit de l'Estany de Banyoles, des del Consorci de l'Estany s'està treballant per establir noves col·laboracions amb propietaris de masies o finques que són potencialment bons per ajudar a aquesta espècie. Un dels punts on s'ha iniciat col·laboració és l'Escola Casa Nostra, molt propera a l'Estany, per tal que els mateixos alumnes s'impliquin en el projecte.