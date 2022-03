Els directors dels instituts d’arreu de la província de Girona tenien una assignatura pendent: reunir-se amb el director dels Serveis Territorials d’Educació a Girona, Adam Manyé.

La trobada, que es va celebrar dimecres i es va allargar més de tres hores, havia de donar resposta als interrogants dels equips directius recollits en una carta que ja havien fet arribar als Serveis Territorials i al conseller d’Educació, a partir d’on volien debatre mesures com l’avançament del calendari, el currículum d’ESO o l’aposta per la jornada intensiva. I aquí és on va esclatar la sorpresa. Segons els assistents a la reunió, que va congregar una setantena de directors i va comptar també amb la presència de la subdirectora general de la Funció Directiva i Lideratge Pedagògic, Laura Alegre, Manyé va obrir la porta a estudiar cas a cas la casuística de cada institut escola de la província de Girona abans d’implantar la jornada partida. «Va dir que era necessari estudiar cada institut escola de manera individual», va afirmar la docent de l’institut escola de Cadaqués, Anna Bosch. El Departament d’Educació, però, no va voler fer cap declaració al respecte en ser preguntat per aquest diari.

«Demanem que es reconsideri l’aplicació de la jornada partida i poder aplicar l’autonomia de centre perquè cada territori té unes casuístiques diferents», va assenyalar Bosch. En aquest sentit, va afegir que «en algunes localitats la jornada partida pot servir com a reclam per a atraure alumnes i, en centres com el nostre en què se’ns va imposar el curs passat perquè som de nova creació, no ens convé gens i així ho subscriu tota la comunitat escolar», va sentenciar.

L’aplicació de la jornada partida havia de començar pels instituts escola i després estendre’s per la resta d’instituts, van recordar els assistents, segons va explicar el passat mes de febrer a TV3 la secretària de Transformació Educativa, Núria Mora. «El director dels Serveis Territorials ens va dir que, segons el que els constava, aplicar la jornada partida de forma generalitzada a la resta d’instituts no està sobre la taula», va assenyalar Bosch. Unes declaracions que van generar un «moment de contradicció» entre els docents, que no van entendre que ara no es contemplés.