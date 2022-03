Bombers gironins i de les associacions de la resta de parcs de Catalunya es mobilitzen per ajudar la població d’Ucraïna. Hi portaran material humanitari i alhora, oferiran el transport a persones refugiades per traslladar-les fins a Catalunya. El portaveu del projecte «Bombers per Ucraïna» de la Regió d’Emergències de Girona és el sergent, Cesc Borrell i explica que l’objectiu es portar el material humanitari fins a Przemysl, a la frontera amb Polònia i un cop allà, s’encarregaran de transportar les persones refugiades fins a Catalunya. Preveuen venir amb 28 persones.

Un cop aquí, les portaran fins a organismes que s’encarreguen de donar-los acolliment i en cas que només vulguin estar-hi de pas, on necessitin. Per poder fer aquest viatge i posteriors sortides busquen donacions solidàries, unes aportacions econòmiques que es poden fer al número de compte de CaixaBank (ES22 2100 3849 0702 0004 6622).

Les donacions serviran perquè d’entrada puguin viatjar aquest pròxim dilluns 21 de març cap a la frontera de la zona de conflicte i en tornaran el dia 25. Per poder organitzar-se i recollir el material humanitari s’han organitzat territorialment, explica el bomber.

Per això han aprofitat l’estructura de parcs professionals i voluntaris que hi ha arreu. Aquest pròxim dilluns sortiran nou conductors amb quatre furgonetes cap a Polònia per fer el primer viatge. En aquest hi viatgen tres bombers destinats en parcs de la Regió de Girona: dues bomberes dels parcs de Torroella de Montgrí i Roses i un bomber, del de Girona.

Bomberes gironines

El sergent destaca que el fet que hi viatgin dones és rellevant en aquest cas perquè la major part dels refugiats són dones i nens i això, els donarà més confiança, subratlla. A banda, també un bomber del parc de Llançà ha gravat un vídeo on apareix la seva dona ucraïnesa dirigida als refugiats, apunta Borrell, on relata que els qui els ajuden són bombers i que se'n poden refiar.

Aquest projecte està previst que no es quedi aquí amb aquest viatge sinó que s’espera que vagi a més, cosa que anirà lligat amb l’evolució del conflicte bèl·lic. D’entrada han optat pel lloguer d’aquestes furgonetes però depenent de com vagi no es descarta algun autobús.

La intenció és viatjar fins a la frontera amb Polònia diverses vegades per portar-hi material però tot això, recorda Cesc Borrell serà possible en funció de l’aportació econòmica que vagin rebent. Pel que fa al material humanitari l’han anat recollint des dels parcs i amb l’ajuda de persones de les poblacions on treballen, coneguts ucraïnesos, entre altres.

Contactes

D’altra banda, Bombers per Ucraïna per portar a terme aquest projecte té contacte amb el consolat ucraïnès de Barcelona, amb una ONG que treballa a la frontera de la zona de conflicte (Juntos por la Vida), amb bombers d’altres països d’Europa que donaran suport logístic en el camí de tornada (parcs de bombers alemanys), amb la Creu Roja, amb l’Associació d'Ucraïnesos a Catalunya, amb Servei d’Urgències i amb Emergències Socials de Barcelona, entre altres. També es coordinen amb el Fons Català de Cooperació i estem en contacte amb l’Agència Catalana de Cooperació i Desenvolupament.