Divendres 18 març

A les 20h i dissabte 19 a les 20h · Teatre: “Aquell carrer” · Sala La Planeta

A partir d’un conjunt d’entrevistes i apunts de documentació històrica es reconstrueix la personalitat del Barri de Sa Torre, a Manacor, a la primeria de la postguerra, als anys 50-60 i als 70. Misèria, contraban, sexe, unes vides que conformen un trencaclosques que explica el desenvolupament socioeconòmic d’una barriada perifèrica alhora que ens il·lustren sobre el pensament, la moral i la vida quotidiana del convuls segle XX.

A les 22h. · Jeremy Dumont Quintet ft. Godwin Louis · Sunset Jazz Club

Jeremy Dumont torna amb un quintet renovat que inclou també uns dels músics més interessants del moment, com són el sensacional contrabaixista francès Géraud Portal, a qui hem pogut escoltar acompanyant a Gaël Horellou, i el bateria Harvel Nakundi, un jove prodigiós d'orígen haitià com el mateix Louis.

Dissabte 19 març

A les 20h · ZAZ: Organique Tour · Auditori

Zaz torna amb el seu cinquè disc la primavera del 2022. Es tracta d’un àlbum elaborat durant la primavera del 2020 i, per tant, en ple confinament: una solitud forçada però benvinguda i un nou treball pintat amb emocions sinceres a on s’ha pres el temps d’aplicar un color particular a cada cançó.

Diumenge 20 març

A les 19h. · Juan Diego Flórez · Auditori

Artista peruà estimat arreu i aclamat per la crítica, el tenor dedicarà el recital a àries del bel canto, repertori que ha reportat a Flórez el seu prestigi internacional. Astre de la lírica, també inclourà algunes composicions de cambra dels compositors belcanistes i donant una bona mostra de la seva versatilitat, acabarà repassant alguns dels seus nous rols: La bohème, Les contes d’Hoffmann, entre d’altres.

Salt

Dissabte 19 març

A les 22:30 · Arnau Griso · Sala La Mirona

Arnau Griso anuncia la seva separació i presenten “Eric Blanch”, un últim disc al costat d’una gira de comiat per a celebrar amb els seus fans la fi d’aquesta etapa.

Diumenge 20 març

A les 12h · Teatre: “Orbital” · Teatre

El Nil, la Mariona i en Yuri han passat llargues estones d’infantesa jugant a marcians i a viatges siderals. Amb el temps es perden la pista, però anys després volen retrobar-se i abraçar-se i la Mariona s’engresca a fer realitat el somni dels tres, viatjar a l’espai. L’ocasió retornarà els jocs de la infància a la memòria més viva. Un espectacle familiar que orbita les relacions interplanetàries, les òrbites humanes i la ciència.

Banyoles

Dissabte 19 març

A les 20h · Música: “La Kebyart Ensemble” · Auditori de l’Ateneu

La GIO Symphonia és un projecte orquestral versàtil que, després de deu anys de trajectòria exitosa, inicia una nova etapa sota la direcció artística de Francesc Prat amb la voluntat de portar més enllà les experiències musicals convencionals i consolidar-se com una de les orquestres de prestigi del nostre país.

Figueres

Dissabte 19 març

A les 12h i 18h · El Popt Petit: “Vull Cantar i vull ballar" · Teatre El Jardí

En Pau i la Jana es troben sols fora del Pot i sense els seus amics a prop no saben què fer! Cantant i ballant els aniran retrobant. Qui serà el primer a sortir a fer-los bellugar sense parar? El mico? Els Pirates Rodamons? El Drac Rac? Sigui qui sigui segur que els farà cantar i ballar com mai!

Lloret de Mar

Dissabte 19 març

A les 20h · Como una canción de los 80 · Teatre

Una comèdia musical, amb banda de rock en directe, que parla de la història de quatre amics des de l’institut fins a l’actualitat. Amb els temes musicals més importants tant a niovell nacional com internacional dels 80 i els 90 i alguns d’actuals com a banda sonora de l’espectacle. Més de 50 cançons que han marcat a moltes generacions en directe. Una comèdia divertida i entranyable amb grans dosis d’humor i ritme. Como una canción de los 80, és un espectacle per riure i gaudir de la música, sigui quina sigui la teva generació.

Olot

Divendres 18 març

A les 21h · Música: Suzanna · Sala Núria Social

Suzanna arriba al Núria amb el seu format soundsystem de soul i reggae i la seva increïble veu. Cantant, compositora i productora nascuda a L’Hospitalet de Llobregat, va cursar els estudis superiors en música i ha guanyat el festival MMMA Meditel Morocco Music Award 2014 (categoria Fusió Rock). Va ser semifinalista del concurs de televisió La Veu i té el Certificate Estil Voice International Model, Voice Craft. Ha format part de diverses bandes com a Radi Malanga, Always Drinking Marching Band, Rootsmama i Two Sistaré.

Roses

Diumenge 20 març

A les 17h · Dansa: El Trencanous · Teatre Municipal

El Jove Ballet de Catalunya és una companyia de dansa juvenil on el nivell pre professional dels joves integrants, juntament amb la trajectòria de més de 18 anys de la companyia, l'han convertit en un referent de la dansa juvenil a tot el nostre país.

Sant Jaume de Llierca

Diumenge 20 març

Durant tot el dia · Fira Artesania i Gastronomia · Diversos espais del municipi

La fira girarà de nou entorn dels eixos ja consolidats com la gastronomia i l'artesania. Les activitats de la Fira se situaran entre la Plaça Major i la Plaça del Casal, amb activitats infantils gratuïtes durant tot el dia. La fira tindrà llocs d'artesania pels carrers cèntrics del poble i, la mostra d'encaixos, se centrarà durant tot el matí en la Plaça del Casal.