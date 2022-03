Catalunya ha entrat ja en una fase d’epidèmia de grip. El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, va dir ahir al matí que els casos de grip estan pujant «de manera vertical» a Catalunya, Espanya i altres països del voltant. «Ens preocupa pels estralls que aquesta malaltia pot causar en la gent gran», va explicar el conseller, segons recull El Periódico, del mateix grup editorial que aquest diari, i va recordar que la millor manera de prevenir-la és a través de la mascareta, la bona higiene de mans i la distància social.

De fet, segons fonts consultades per aquest diari, el creixement de casos de grip s’ha fet notar a alguns centres d’atenció primària de Girona, com per exemple a Blanes i Palamós. També cal tenir present que no sempre es fan proves per detectar-la, sinó que les predominants continuen sent les PCRs per detectar la covid-19. En el cas que surtin negatives, el diagnòstic sol ser infecció per un virus, de forma més genèrica. Per altra banda, des de fa una setmana també han incrementat els casos de covid-19.

Malgrat tot, aquest augment de grip no s’havia produït en els dos últims anys per la pandèmia de la covid-19. De fet, el president del Col·legi de Metges de Girona, Josep Vilaplana, recorda que «l’entrada d’un virus predominant desplaça els altres i per això la grip i altres malalties hagin tingut incidències més baixes en els últims mesos». Respecte a la grip, també especifica que «la vacuna no té una efectivitat de llarga durada i sol immunitzar per a un període de tres o quatre mesos». Paral·lelament, també cal tenir present que la població s’ha relaxat més en algunes mesures, com per exemple la flexibilitat en l’ús de la mascareta.

Respecte a això, Argimon manifesta que «no hi ha consens» entre les diferents autonomies a l’hora de decidir retirar-la a les aules i, posteriorment, a la resta d’espais interiors.

Aquesta mesura és de competència estatal, no autonòmica. Catalunya defensa començar a treure progressivament la mascareta en els cursos dels alumnes més petits i continuar amb els grans. «Tornarem a debatre-ho en el Consell Interterritorial de la setmana vinent», ha insistit el conseller.

Pla de Salut fins al 2025

Paral·lelament, ahir Argimon va presentar el Pla de Salut 2021-2025, que gira entorn quatre eixos estratègics: garantir la igualtat d’oportunitats en salut al llarg de la vida; fomentar entorns saludables a través del control de la contaminació i la seguretat alimentària, entre altres aspectes; la integració de l’atenció a la salut, introduint nous professionals a l’atenció primària; i impulsar canvis com són la cultura de salut i la participació ciutadana.