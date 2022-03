Les principals institucions gironines -Generalitat, Diputació i Cambra de Comerç- volen que l'aeroport de Girona-Costa Brava sigui "veritablement complementari" al de Barcelona, i per això demanen a Aena que millori la terminal de Vilobí i que "potenciï" una terminal d'aviació corporativa, aprofitant les bones perspectives de creixement del sector. També demanen que el nou Pla Director de l'aeroport tingui en compte l'estació del TAV com un "element central", de manera que quedi molt ben descrita la seva integració amb la terminal i altres edificacions aeroportuàries. Aquestes són algunes de les al·legacions que les tres administracions, que formen l'Associació per a la Promoció i el Desenvolupament de les comarques gironines (AGI), han acordat presentar al nou Pla Director de l'aeroport, que Aena va aprovar a finals de l'any passat i que estarà a exposició pública fins dimarts. En la reunió on es van consensuar les al·legacions també es va convidar els ajuntaments amb qui estan treballant una "estratègia conjunta i de corresponsabilitat territorial".

El nou pla director preveu que l'aeroport de Girona arribi als 7 milions de viatgers anuals amb l'estació de l'AVE Els membres de l'AGI subratllen que hi ha una "desconnexió" i un "aïllament" de la planificació de l'aeroport en relació als objectius territorials, ja que consideren que les instal·lacions de Vilobí han de ser "una infraestructura bàsica per al progrés econòmic de la seva àrea d'influència". Per això, segons expliquen, les al·legacions que s'han posat en comú tenen a veure "amb una millor integració de l'aeroport" amb el territori. I el primer que volen és que Vilobí tingui "una terminal orientada a l'excel·lència", que permeti diversificar l'oferta als passatgers i que "aposti per la qualitat" amb passarel·les d'accés directe a la terminal o "fingers". A més, també opinen que s'hauria de "potenciar" una terminal d'aviació corporativa que, aprofitant les previsions d'espais de l'aviació general, pugui complementar la terminal comercial, ja que es tracta d'un sector amb bones perspectives de creixement. Una altra qüestió clau, per a les institucions gironines, és la integració de la futura estació del TAV a l'aeroport. Segons indiquen, en el document que s'ha posat a informació pública només s'ubica "de manera residual" en els plànols presentats. En canvi, consideren que el Pla Director hauria de preveure aquesta estació "com un element central", i creuen que tant la infraestructura com la seva integració amb la terminal i altres edificaicons aeroportuàries haurien d'estar descrites "amb precisió" tant en la memòria com en els documents annexos. Un nou pla de mobilitat Pel que fa a l'accessibilitat, demanen que s'elabori un pla de mobilitat de l'aeroport amb el doble objectiu de "fomentar l'ús del transport públic col·lectiu i descarbonitzar l'activitat de l'aeroport". Segons indiquen, en aquest pla s'hi haurien d'incloure diferents punts, com ara l'estaudi de viabilitat, ubicació i dimensió de l'estació d'autobusos, així com l'estudi també dels diferents espais d'aparcament (llarga estada, treballadors, taxis...) i la previsió de la projecció de serveis de transport públic col·lectiu.