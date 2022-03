Ja fa mig any que es va aprovar la reforma legislativa de la capacitat jurídica de les persones amb discapacitat a Espanya i Catalunya, un procés laboriós que encara presenta moltes dificultats en la seva posada en pràctica. El fet d’empoderar-les perquè puguin prendre les seves pròpies decisions vitals és un dels grans reptes que es plantegen i, per aconseguir-ho, és important prendre d’exemple altres països d’exemple en la lluita dels drets d’aquest col·lectiu.

Un dels referents mundials en drets humans, Alberto Vásquez, ha estat aquesta setmana a Girona per compartir la seva pròpia experiència al Perú, on va ser un dels precursors de la reforma legislativa. En una trobada amb membres de l’entitat gironina Support, va relatar les dificultats amb què s’han trobat molts països per dotar de capacitat jurídica a les persones amb discapacitat i va confirmar que encara hi ha molts passos per fer.

«S’han fet molts cursos a fiscals i jutges per tal que entenguin aquest nou paradigma però no sempre han estat disposats a acceptar aquest canvi tan radical», explicava Vásquez, i va posar d’exemple el cas d’un fiscal peruà, que li van denegar la plaça de jutge pel sol fet de ser cec i, després de molta lluita, ho va poder aconseguir.

De fet, Vásquez va manifestar que el canvi cultural és un dels reptes més importants, així com la consciència social. «Encara hi ha molts tabús i a la majoria de països hi regna el conservadorisme que impedeix progressar, sobretot les famílies solen ser un obstacle perquè es refugien en una mirada massa paternalista».

Respecte a la nova llei aprovada a Espanya, l’advocat peruà va elogiar els avenços que s’han fet i va destacar que és un dels països «pioners» en el desenvolupament dels serveis socials. Malgrat tot, va admetre que la llei presenta alguns riscos, de la mateixa manera que passa a altres països. «En la pràctica, falten mecanismes per salvaguardar i respectar les mesures de suport per tal que siguin del tot reals i que no es faci cap abús de la persona afectada».

A la trobada també hi havia el director de Support, Josep Maria Solé, que va afegir que «calen més idees per a solucionar casos concrets: el més fàcil era mantenir-nos tal com estàvem, però vam decidir fer canvis i hem de treballar per aconseguir que siguis efectius».