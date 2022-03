Ahir a la tarda em comunicaven la mort de la Rosa. Potser el nom a molts no us dirà res, però tenia la bodega que hi havia al davant la Granja, o sigui que érem dues botigues, una enfront de l’altra. Era casada en primeres núpcies amb Josep Ribot, que va morir fa molts anys, ho recordo perquè sols he anat a dos casaments, sempre treballàvem.

Era una amiga d’infantesa del carrer. Anava amb uns meus oncles, ell era metge a l’arribar truquen al telèfon diu me’n vaig, el pare d’una infermera li havia passat quelcom, i era ell, el senyor Ribot. Tenien dues nenes, la Pilar i la Mª Àngels. La Pilar ha treballat al Trueta fins la jubilació, és el darrer lloc on ens vam veure. La Rosa va treballar dur després, sense el marit: inundacions, el turisme que vàrem viure l’època daurada, on a Girona quedàvem plens i treballàvem totes les botigues. Tenia molt bona clientela i eren moltes les veïnes que a vegades a la tarda li feien companyia. Un temps després es va casar amb el senyor Domingo, va deixar la bodega, on hi va anar una botiga de música Harmonia Mundi, que nosaltres encara la vàrem conèixer, i després Pere Quera. La Rosa i en Domingo han sigut avis i besavis i han fet plegats el camí de vida. Ahir li varen dir adéu a la Parròquia del Mercadal, on de ben segur s’hi aplegaren amics i botiguers per fer costat al marit, filles, néts i besnéts en aquests moments tan especials de dir adeu a la vida. Descansi en pau.