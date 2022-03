Després d’uns dies de millora progressiva, a finals de la setmana passada, la salut del bisbe de Girona, Francesc Pardo, ha tornat a empitjorar i ha entrat, de nou, en una situació clínica «crítica» i «d’una gran fragilitat», segons va informar ahir el Bisbat en una nota signada pel vicari general, Lluís Suñer. Pardo continua ingressat a l’hospital Josep Trueta de Girona i, ara fa una setmana, la seva evolució favorable feia pensar que aviat podria tornar a casa. De fet, estava previst que aquesta mateixa setmana ell mateix pogués adreçar una nota als diocesans informant de la millora del seu estat de salut.

Tot i això, el Bisbat explica que, abans d’ahir, el seu procés de recuperació «va canviar d’una manera inesperada», de manera que actualment ha tornat a entrar en una situació «crítica» i de «gran fragilitat». Això sí, Pardo es mantenia ahir conscient i estable dins de la gravetat, a l’espera de veure la seva evolució en els propers dies. Davant d’aquesta situació, Suñer ha convidat els fidels «a continuar pregant per ell i per tots els malalts» i ha garantit que comunicarà qualsevol canvi significatiu en la salut del bisbe.

El 14 de febrer, el Bisbat va anunciar que Pardo -de 75 anys i que al juny va presentar la seva renúncia per jubilació canònica, de manera que està pendent de ser rellevat- havia ingressat en una clínica per una llaga a l’estómac que no deixava de sagnar. També tenia un pinçament a l’esquena, i els metges li havien recomanat repòs i tractament per tal que la llaga suturés de forma natural. Tot i això, a principis de març, el Bisbat va anunciar que l’estat de Pardo havia empitjorat i que havia hagut d’ingressar a l’UCI del Trueta en estat «greu». Ja des de llavors, la diòcesi va demanar als fidels que preguessin per la recuperació del bisbe i de tots els malalts.

Després d’un parell de dies d’incertesa, va semblar que la salut de Pardo començava a millorar. Va sortir de la UCI i s’estava recuperant a planta, fins que aquesta setmana ha tornat a empitjorar de forma inesperada.