Els equips d'Hematologia de l'Institut d'Oncologia de Girona (ICO) i de Neurologia de l'Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta han realitzat amb èxit el primer trasplantament autòleg de cèl·lules mare hemopoètiques a un pacient amb esclerosi múltiple de la Regió Sanitària de Girona. El trasplantament es va realitzar el passat dia 2 d'agost i avui, sis mesos després del procés, el pacient està estable des del punt de vista neurològic i no ha tingut més brots de la malaltia.

El trasplantament autòleg de cèl·lules hemopoètiques és un procediment àmpliament utilitzat per al tractamet de diferents càncers de la sang, com la leucèmia o els limfomes, però també ha mostrat ser útil per tractar les malalties autoimmunes que no evolucionen en els tractaments convencionals.