El conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, seurà la setmana vinent a negociar amb el comitè de vaga dels docents, segons va informar ahir el Departament d’Educació a través d’un comunicat.

A més, va afegir que des de l’inici de la legislatura «ha començat a revertir» mesures que «provenen de fa més d’una dècada», moltes de les quals han estat motiu de reivindicació sindical. En aquest paquet, el Departament d’Educació hi posa reivindicacions com la reducció de ràtios o la cobertura de reducció dels terços de jornada, que es faran amb dotacions de mitja jornada. A més, va assenyalar que també «s’ha començat a millorar l’estabilització» de les plantilles i va subratllar que els centres educatius que no ho vulguin no serà necessari que apliquin el nou currículum educatiu el curs vinent.

Segons va informar el Departament, aquestes mesures suposen «una millora» del sistema educatiu que, va afegir, continuarà «de forma paulatina». Van alertar, però, que «totes les retallades no es poden revertir de cop», i que «cal tenir en compte el sostre pressupostari».

Durant tot el curs, el Departament d’Educació va afirmar que ha convocat diverses meses de negociació amb els representants del professorat, i «en les tres darreres ocasions els sindicats han declinat participar-hi».

L’anunci de la ronda de negociacions la setmana que ve -amb diverses reunions, en alguna de les quals van assegurar que participarà Cambray- arriba després dels tres primers dies de vaga dels cinc que els sindicats educatius han convocat. De moment, els dos restants es mantenen vigents.