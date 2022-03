El Consell Comarcal del Pla de l’Estany ha posat en marxa la segona edició de la campanya de seguiment i control de l’expansió de la vespa velutina, coneguda popularment com a vespa asiàtica. L’objectiu de la campanya és controlar l’evolució de la població d’aquesta espècie a la comarca i reduir-ne els exemplars.

La campanya Caça la vespa asiàtica, que compta amb la col·laboració de les Agrupacions de Defensa Forestal de l’Estany i Cinyana i els ajuntaments de lacomarca, insta al llarg de les properes setmanes als ciutadans a col·locar i registrar trampes per a capturar les reines, i per tant, evitar que es desenvolupin futurs nius. A més, la iniciativa també vol facilitar la tasca de detecció de nius i la seva senyalització en funció de si són actius o inactius per a poder-los geolocalitzar, així com també les trampes instal·lades. Això permetrà fer el seguiment i el control de l’expansió d’aquesta espècie invasora.

El Consell Comarcal ha posat a disposició de la ciutadania trampes casolanes elaborades pels usuaris del centre El Puig, que es podran recollir tant a la seu de l’organisme com als ajuntaments de la comarca. A més, també es repartiran etiquetes adhesives per a identificar les trampes elaborades de forma casolana.

Durant la campanya de l’any passat es van col·locar un total de 103 trampes, a través de les quals es va aconseguir capturar 1.510 vespes. La col·laboració ciutadana, a més, va permetre la localització de 12 nius de vespa asiàtica. Sant Miquel de Campmajor i Banyoles van ser els municipis on se’n van localitzar més exemplars. Precisament, l’anàlisi de d’aquestes dades permetrà incidir més en els llocs específics on capturar les vespes gràcies a les dades obtingudes en la prova pilot de l’any passat.

El conseller de Promoció Territorial, Oriol Serrà, destaca a través d’un comunicat que «en aquesta segona edició s’ha volgut donar més eines a la població, ja que sense la participació de la ciutadania la campanya no tindria èxit perquè ens permet col·locar trampes arreu de la comarca». Per la seva banda, la coordinadora de les Agrupacions de Defensa Forestal de l’Estany, Beatriz Felipe, subratlla que «quan una persona tingui alguna sospita d’haver trobat un niu de vespa asiàtica, el primer que ha de fer és notificar-ho i no tocar-lo ja que és una espècie molt agressiva».

Per a incentivar la ciutadania es farà un concurs a Instagram, que premiarà les millors trampes.