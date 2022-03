El Defensor del Poble ha acusat tres Ministeris -Hisenda, Justícia i Universitats-, a sis comunitats autònomes -Canàries, Catalunya, Extremadura, Madrid, Múrcia i València-, i a 110 entitats locals de ser administracions «no col·laboradores» amb aquest organisme en demorar-se a respondre els requeriments d’aquest òrgan o, fins i tot, no arribar a fer-ho. Un dels casos afecta el Registre Civil de Girona, al qual se li va sol·licitar una informació sobre la demora de nacionalitat d’un menor.

Així consta en l’informe anual del Defensor del Poble publicat ahir i on es recorda que la llei vigent obliga al fet que les administracions contestin a aquest òrgan sobre la informació que precisa per a les seves actuacions.

«Però la resposta no és sempre immediata i en alguns casos, fins i tot, encara que no sigui el més freqüent, no arriba a produir-se, després d’haver estat reclamada en diverses ocasions», explica el Defensor del Poble en el seu informe.