El Consorci de l’Estany ha detectat la presència d’una parella d’òlibes a l’entorn de l’Estany de Banyoles, en el marc d’un projecte de repoblació d’aquesta espècie protegida i en estat de conservació vulnerable a la zona.

La iniciativa de repoblament de l’òliba es va posar en marxa l’estiu passat amb la introducció amb èxit de tres cries que provenien del Centre de Recuperació de Fauna de Vallcalent, a Lleida, a través de la tècnica del «hacking», que consisteix en portar les cries al nou emplaçament quan són petites i alimentar-les en caixes-niu tancades per a alliberar-les al cap d’unes setmanes. L’objectiu és que, un cop siguin adultes, puguin tornar a criar al mateix lloc.

Per tal d’afavorir una població estable en diversos punts de l’Espai Natural Protegit de l’Estany de Banyoles, des del Consorci de l’Estany s’està treballant per a establir noves col·laboracions amb propietaris de masies o finques que són potencialment bons per a ajudar a aquesta espècie. Un dels punts on s’ha engegat una col·laboració és a l’Escola Casa Nostra, molt propera a l’Estany, per tal que els alumnes del centre s’impliquin en el projecte.

La detecció de la parella d’òlibes, segons assenyala el Consorci de l’Estany a través d’un comunicat, «és un indicador que a l’hàbitat proper hi troba aliment i que, probablement busca lloc on criar». En aquest sentit, i per tal de contribuir a l’establiment d’una nova parella, s’ha col·locat una caixa-niu al mateix punt on s’ha detectat la presència de les òlibes.

El director adjunt del Consorci de l’Estany, Jordi Burch, demana a la població que «si han de combatre alguna plaga de rosegadors ho facin amb sistemes de trampeig tradicionals i no utilitzin mai verins ja que els animals enverinats són un blanc fàcil per les òlibes i també són nocius per elles».