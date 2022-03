La sisena edició de les Jornades d’Oportunitats Laborals a Palafrugell, organitzades per l’Institut de Promoció Econòmica (IPEP) a principis d’aquesta setmana, tanca amb més de 400 entrevistes de feina realitzades. En concret, durant la sessió de dimecres, dedicada a establir contacte entre empreses i persones en cerca de feina, es van fer 455 entrevistes laborals. En total, hi ha participat 113 persones en recerca de feina i 49 empreses amb 111 ofertes laborals, que suposen 210 vacants.

Enguany, les ofertes disponibles han estat de diferents àmbits com l’hostaleria, comerç, construcció, oficina o mecànica entre d’altres, amb posicions com cuiner, arquitecte, operari, socorrista, cambrer, vigilant de zona blava, etc.

Dilluns i dimarts, com a novetat d’aquesta edició, es van fer xerrades i debats on es tractaven temes com les cryptomonedes i el blokchain, l’exportació i l’emprenedoria, entre d’altres. Les trobades es van repartir per diferents espais del municipi entre els quals hi havia el Museu del Suro de Catalunya, Teatre Municipal i Centre Fraternal. Amb la descentralització dels espais, s’ha volgut donar a conèixer el patrimoni cultural de Palafrugell, agraint la cessió per part de les entitats.