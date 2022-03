Fa pocs dies que la Yaryna i en Bohgdan han tornat a trepitjar l’escola. Els companys, però, ja no hi eren. Començaven de zero a 2.500 quilòmetres de tot. Havien aconseguit fugir de les urpes de la guerra, encara que això volgués dir deixar enrere un pare que es quedava per a defensar un país al que tant anhelaven tornar.

Arbúcies mai podria ser Lviv o Varash, on els dos nens, de 10 i 9 anys, havien crescut. Conscients que l'arribada no els seria fàcil, els alumnes de l'escola Vedruna d'Arbúcies van afinar l'enginy perquè els nous companys sentissin el seu escalf. «A la pissarra van escriure la paraula «benvinguts» en ucraïnès i els van donar targetes amb els missatges que els volien fer arribar», explica la directora del centre, Glòria Bohils, que no pot evitar emocionar-se. Les seves mares, recorda, no van poder contenir les llàgrimes. «Quan van entrar a l’aula i van veure el que els altres nens els havien preparat els van saltar les llàgrimes, sentien que aquí hi estarien bé». Amb l'ajuda d'en Yaroslav, un alumne ucraïnès que ja fa anys que resideix al municipi, els nens van poder intercanviar les primeres paraules. I és que, confessa la directora, els alumnes estaven esperant amb els braços oberts l’arribada de la Yaryna i en Bohgdan. «Hem estat treballant la guerra des de l’empatia i la reflexió, hem organitzant campanyes de recollida d'aliments, i s'hi han implicat molt, només tenien ganes de tenir-los aquí», confessa.

Ara, tots dos s'incorporaran a les aules ordinàries, en un horari flexible, sense passar abans per cap espai d’acollida. «Defensem que la inclusió ha de ser dins de l’aula», sosté la directora del centre. Però tenen clar el seu paper: «el nostre objectiu no se centra tant en els aprenentatges acadèmics sinó en intentar distreure’ls de tot el que han viscut». En aquest sentit, remarca que volen proporcionar-los «la seguretat i l’afecte necessari perquè puguin viure amb harmonia i certa normalitat». I és que la normalitat també passa per conèixer la vida del poble on, de moment, residiran. «La mestra d’educació especial els porta a passejar pels carrers, els ensenya què es compra a cada botiga i comencen a treballar el vocabulari, és una manera de que aterrin a la vida dels nens i nenes que viuen a Arbúcies».

Una de les coses que més ha posat la pell de gallina a la directora de l’escola selvatana és la reacció de la Yaryna i en Bohgdanen en saber que l'escola, en els seus orígens, havia estat un hospital. «Van dir que si abans havia estat un hospital, aquí hi estarien segurs», recorda. I és que reconeix que, només a simple cop d’ull, se’ls veu afectats. «Quan es distreuen pots arribar a pensar que estan contents, però a estones els veus la mirada apagada i t’adones que realment estan patint». Tot i així, celebra, «s’estan adaptant molt bé».

Aquest és, però, un refugi temporal per les famílies. «Tenen la intenció de tornar a Ucraïna tan bon punt s’acabi la guerra», confessa. I és que de fet, tant la Yaryna com en Bohgdan segueixen les classes telemàtiques que imparteixen les seves respectives escoles ucraïneses. «Ells volen seguir estant matriculats allà perquè tenen l’esperança que la guerra s'acabi aviat i no volen perdre el fil del temari que estaven estudiant a Ucraïna», afirma. El repte, de moment, és «aprendre a través del joc». Pel que fa a l’aprenentatge del català, però, estan a l’expectativa. «De moment anirem fent així, i si veiem que tenen curiositat els anirem ensenyant la llengua», sosté. De fet, la seva família d’acollida (també ucraïnesa) ja els ha explicat que durant el sopar, quan es reuneixen tots a taula, practiquen dient paraules com 'hola', 'com estàs’ o ‘adéu’.

Els traductors, la gran salvació

Tot i que molts es defensen bé en anglès, els traductors i els diccionaris en línia han enderrocat la barrera de l’idioma. «Com que tots els alumnes treballen amb ordinadors portàtils individuals, quan la Yaryna i en Bohgdan volen dir alguna cosa simplement ho escriuen en ucraïnès i automàticament ho podem llegir en català», explica. Això, reconeix, els ha ajudat molt per a poder donar resposta a les seves inquietuds. A més, els han designat un alumne de referència, que els acompanyarà durant tot el procés d'adaptació.

El llenguatge dels signes, i sobretot, el llenguatge universal dels nens, també és una altra de les alternatives. És el cas de l'escola l'Estany d'Ullastret, on aquesta setmana hi ha aterrat una refugiada ucraïnesa de 4 anys. «Ens entenem a través de signes i ho capta tot de seguida, amb només una setmana ja ha integrat les rutines, deixa l'abric al penjador quan entrem a l'aula, es renta les mans i, si necessita anar al lavabo, també t’avisa amb signes», explica la directora del centre, Carina Puigdevall.

En ser una escola d’una trentena d’alumnes, Puigdevall confessa que tothom estava a «l’expectativa» davant l’arribada de la nova companya ucraïnesa. «El primer dia vam haver de fer una crida a la tranquil·litat, tothom volia jugar amb ella, volien estar al seu costat tota l'estona i ens va fer por que s'atabalés, fins i tot el primer dia que va arribar la resta de nens li van fer regals que havien fabricat ells mateixos», explica. Ara, tot i que els alumnes (tant grans com petits) continuen pendents d’ella, «ja és una més».

Una acollida sense precedents

L’arribada de refugiats ucraïnesos a les aules ha engrescat tant als alumnes com a les seves famílies, en una acollida «sense precedents», sentencia la directora de Primària de l’escola Vedruna de Palamós, Gemma Vilà. En aquest sentit, assegura que els alumnes «mai s'havien bolcat d'una manera tan extraordinària en l'arribada d'un nen nouvingut». Un fet que, atribueix, a la «gran quantitat d’informació» que han rebut sobre el conflicte.

Quan recorda l’arriada de les dues germanes bessones de 9 anys que aquesta setmana s’han incorporat a les aules ha de contenir l’emoció. «Va ser preciós, els nens les van rebre amb molta il·lusió, el dia abans havien començat a buscar paraules en ucraïnès per a poder-los donar la benvinguda». Tot i ser germanes, però, de moment la direcció del centre ha optat per no posar-les a la mateixa classe per a millorar l'aprenentatge del català i la socialització. Tot i això passaran algunes hores a l’aula d’acollida del centre, tot i que Vilà ja admet que «si veiem que no és adient i que necessiten estar juntes, farem el canvi».

I és que l’emotivitat de les acollides als nens ucraïnesos s’ha replicat arreu del territori. Des de l’escola Vedruna d’Arbúcies, Glòria Bohils assenyala que «tots els alumnes els volen ajudar». Una situació que també es trasllada al pati de l’escola. «Quan juguen a futbol els deixen xutar primer, els concedeixen uns privilegis que normalment no els donen a la resta de nens nouvinguts».

Convivència amb nens russos

Una de les derivades de l’arribada de nens ucraïnesos a les aules és la convivència amb els alumnes d’origen rus. Però aviat els dubtes s’han esvaït. «La convivència és excel·lent entre els alumnes russos i ucraïnesos», reconeix Gemma Vilà. Amb una comunitat escolar de més de quaranta alumnes d’origen rus i ucraïnès, confessa que han hagut d’anar amb peus de plom. Amb tot, però, era important desmarcar-los del conflicte. «Mediàticament han rebut molta informació sobre la guerra i el nostre objectiu era aconseguir que la convivència fos fàcil», assegura. Una bona relació que confessa que també es palpa entre les famílies. «Molts dels pares són matrimonis entre russos i ucraïnesos, i només això ja és molt significatiu».

Acompanyament emocional

Tot i que l’aprenentatge de l’idioma serà clau per a la socialització dels nens ucraïnesos, les direccions dels centres coincideixen en que cal centrar els esforços en el seu acompanyament emocional. En aquest sentit, la tutora de 4t de Primària de l'escola Llevantí de Mar de Sant Antoni de Calonge, Laia Rodríguez, sosté que la seva prioritat és que «la nova alumna sigui el màxim de feliç possible i senti que es pot expressar si té un mal dia o se sent trista». I és que aquesta setmana el centre ha acollit l’arribada d’una nena ucraïnesa de 9 anys. «T’esperes veure una nena cohibida, confusa i espantada, però el que més m'ha sorprès és que ha sigut molt valenta venint aquí, la veus contenta i és extremadament educada tant amb la resta dels nens com amb els mestres», explica.

L’acollida per part dels alumnes, que qualifica de «brutal», ja l’ha fet partícip de la primera festa d’aniversari d’un dels seus nous companys. «Quan va sentir entonar la cançó d'aniversari feliç, ràpidament ens va ensenyar la versió en ucraïnès», recorda. I és que la nena, afirma, «s’esforça molt per a intentar-se comunicar-se (de moment ho estan fent en anglès) i té moltes ganes de jugar i fer nous amics, cosa que és molt bona senyal», admet.

El que els ha estat molt útil, sosté, són les eines que ha posat al seu abast el Servei Educatiu del Baix Empordà, que els ofereix un banc de recursos per a afrontar amb èxit l'arribada d'alumnes ucraïnesos. «Ens expliquen característiques formals de l’idioma, diferències fonètiques entre l'ucraïnès i el català o el castellà i també exposen les dificultats amb les que es poden trobar els parlants ucraïnesos en el procés d'aprenentatge del català».

Qui també està orgullosa de l’adaptació de la nova alumna és la Carina Puigdevall d’Ullastret, que assenyala que «en cap moment la veus trista o aïllada del grup sinó al contrari, té ganes de jugar amb tothom». A més, sosté que «els nens la cuiden molt perquè saben que el seu país està patint una guerra».

ELS PRIMERS DIES D’ESCOLA. Els refugiats ucraïnesos tornen a les aules, aquesta vegada, però, a 2.500 quilòmetres de casa. 1 Una nena ucraïnesa, a la seva nova escola de Sant Antoni de Calonge F

2 Una alumna ucraïnesa, acabada d’arribar a Ullastret, caminant cap a l’escola F

3 Els alumnes d’una escola d’Arbúcies escriuen a la pissarra ‘benvinguts’ en ucraïnès el dia de l’arribada dels nous companys. F

4 Una aula de Guissona, on els nens han penjat una bandera d’Ucraïna en suport als companys. F