Els jutjats gironins van tancar el 2021 amb la xifra d’assumptes pendents més elevada dels últims cinc anys. La pandèmia va provocar una aturada que va agreujar la congestió que ja patien els òrgans de forma endèmica, i la maquinària judicial va trigar mesos a tornar a recuperar el ritme.

Amb tot, encara se’n ressent, i ho demostra la xifra de casos pendents que tenien el conjunt d’òrgans gironins en acabar l’any: 51.472, un 10% més que el 2020 i un 27% més que l’any 2019. Els anys anteriors, però, també havien tancat amb millors xifres: 87.262 el 2018, i 80.755 el 2017.

La jurisdicció civil és la més afectada per la congestió, mentre que la contenciosa-administrativa és la menys tensada, i de fet és l’única que ha millorat respecte dels últims anys. La social també ha baixat si es compara amb l’any passat, però segueix encara per sobre de les xifres assolides el 2019. Els jutjats han acumulat més assumptes que encara no han pogut tramitar, però també n’han ingressat i resolt més que durant els últims cinc anys anteriors. L’any passat van aconseguir resoldre 91.790 casos, més d’un 20% més que l’any passat i situant-se a uns nivells un mica per sobre del que es va ingressar el 2019 (91.337).

La penal, la que més ingressa

La jurisdicció penal és la que ha ingressat més assumptes durant l’any passat: de fet, suposa més de la meitat del total d’ingressos. És per això que els 45 òrgans penals van rebre cadascun una mitjana de 1.139 assumptes, una xifra molt allunyada de la que tenen els contenciosos, amb 375 assumptes per òrgan.

Pel que fa al ritme de resolució, també ha anat a l’alça, després que el 2020 patís especialment les conseqüències de l’aturada judicial, ingressant un 17% menys que el 2019. L’any passat, però, ja va aconseguir resoldre més assumptes (91.790) que l’últim any prepandèmic (91.337).

Les taxes que utilitza el Consell General del Poder Judicial, que és qui proporciona trimestralment les dades, permeten obtenir els nivells de congestió, pendència i resolució dels òrgans. Durant l’any passat la congestió va millorar lleugerament, perquè el volum d’assumptes ingressats i resolts també va pujar, però segueix molt per damunt del que seria recomanable segons els llindars establerts. Segons la taxa de casos pendents actual, els òrgans gironins necessitarien sis mesos amb el mateix ritme resolutiu i sense ingressos nous per treure’s del damunt els assumptes pendents.

Primers passos endavant

Un dels temes pendents que afronta el sistema judicial és l’accés de la ciutadania als jutjats, una qüestió que ja s’ha començat a resoldre gràcies a la posada en marxa d’un nou model que facilita l’atenció als usuaris i que es va implementar l’octubre als jutjats de la Bisbal com a prova pilot, i que s’estendrà pròximament a Blanes i a Sant Feliu de Guíxols. Gradualment arribarà a tot Catalunya.