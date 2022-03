El metge i investigador gironí, Rafel Ramos, ha sigut nomenat aquesta setmana catedràtic de medicina de Família i Comunitària per part de la Universitat de Girona, després que dimarts defensés la plaça davant d’un tribunal format per cinc experts. Durant l’acte, el Dr. Ramos va defensar la seva trajectòria acadèmica i de recerca, així com alguns projectes. Es tracta del primer a tot Catalunya i segon d’àmbit estatal que aconsegueix el càrrec en aquesta especialitat.

Nascut a Barcelona però gironí d’adopció, Ramos va començar la carrera científica el 1998, quan va iniciar el doctorat a la Unitat de Lípids i Epidemiologia Cardiovascular de l’Institut Municipal d’Investigació Mèdica (IMIM). Allà es va especialitzar en epidemiologia, focalitzant-se en les malalties vasculars i els seus factors de risc. Després de coordinar diversos equips vinculats a la cardiologia, com a part de la tesi doctoral va publicar un estudi sobre l’adaptació de la funció de risc cardiovascular en la població espanyola. A partir d’aquí, va desenvolupar la seva carrera com a investigador principal i va publicar diversos estudis de gran ressò.

A partir del 2010, juntament amb el seu grup, s’implica en un projecte sobre el desenvolupament de la investigació en atenció primària, pionera a l’Estat espanyol. Actualment, des de 2021 és coordinador d’una xarxa en què participen 26 grups d'Atenció Primària i Salut Pública de 12 comunitats autònomes.

En l’àmbit acadèmic, és professor agregat vinculat al Departament de Ciències Mèdiques de la Universitat de Girona, on ha desenvolupat diferents càrrecs. Finalment, la seva recerca actual gira entorn tres línies d’investigació: epidemiologia de la malaltia vascular, modelització matemàtica de la predicció del risc i avaluació d’intervencions preventives que inclou l’estudi de l’efectivitat dels fàrmacs.

Recentment, també ha sigut notícia pel fet de participar en els assaigs clínics de la vacuna contra la covid-19 d’Hipra com a investigador.

Enfortir l’atenció primària

Rafael Ramos es mostra satisfet per aquest reconeixement, «que no hauria sigut possible sense l’esforç de tot l’equip», explica a aquest diari. «Per a l’atenció primària és molt important que hi hagi posicions rellevants a les universitats, ja que el sistema de salut públic només pot ser fort si també ho és la medicina de família».

Respecte a això, lamenta que a les universitats no s’hi doni el mateix pes que té a la societat, per tant, aquest reconeixement obtingut és un «pas endavant» per a aquesta especialitat. Ramos afegeix que «en l’àmbit de la recerca, té molt recorregut» i, un dels grans reptes, és fer-la atractiva per als futurs metges.

Esforç des de la humilitat

Al llarg d’aquesta setmana, professionals de l’àmbit sanitari s’han desfet en elogis cap a l’èxit obtingut per Rafel Ramos. El degà de Medicina, Joan San, destaca la «gran capacitat» que té a l’hora de combinar recerca, assistència i docència «des de la màxima humilitat». San afegeix que Ramos, que va ser alumne seu a la carrera, «sempre s’ha implicat molt en la Universitat de Girona amb gran eficàcia i mostrant molta predisposició dialogant i conciliadora».