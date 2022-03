L’Ajuntament d’Olot està incidint a tenir cura de les àrees de jocs infantils amb la voluntat de donar resposta a les necessitats detectades i solucionar mancances i incidències que s’hi produeixen arran del seu ús continuat. En aquesta línia, s’ha previst una inversió per aquest 2022 que supera la de l’any anterior, passant dels 20.000 als 50.000 euros. El regidor de Serveis Urbans de l’Ajuntament d’Olot, Aniol Sellabona, va destacar la importància d’aquestes actuacions «gràcies a les quals es permet allargar la vida útil dels espais tot garantint la seguretat dels infants que en fan ús».

Actualment, Olot disposa de 46 àrees de joc infantil i d’esport i salut. Tal com marca el Pla de Reparació de Parcs Infantils de la ciutat, les principals accions de manteniment que s’hi porten a terme consisteixen a revisar i inspeccionar els jocs, reposar peces trencades o perdudes, reparar jocs que no funcionen correctament, netejar els grafits, repintar els jocs desgastats i reposar esmalt o vernissos. També s’encarreguen de reparar tanques, retirar elements trencats, recol·locar nous elements de joc, netejar àrees, repara peces així com mantenir els paviments en òptimes condicions.

En concret, darrerament s’ha renovat el Parc Infantil del Firal Petit (69.000 euros) així com el del Morrot (uns 5.000 euros aproximadament) i la zona esportiva de la Faja, treballs que han suposat un cost de 6.505,10 euros i que formen part d’un projecte més ampli, a càrrec d’Unparelld’arquitectes, que preveu una inversió de 54.209,84 euros per remodelar tota la zona connectant-la amb el parc de Les Planotes. Alhora, actualment s’està treballant en la millora del Parc de les Mores, el parc de la plaça de Pablo R. Picasso i s’espera poder desenvolupar durant els pròxims mesos el nou parc de l’Hostal del Sol i el de la falda de Batet, situat al carrer Xaloc.