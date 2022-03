L’Ajuntament juvenil de Camprodon d’aquest curs va estrenar-se divendres amb la presentació dels vint membres que en formaran part. L’alcalde del municipi Xavier Guitart va rebre als nous representants joves del consistori, que té a Albert Verdaguer com a alcalde juvenil, i a Joan Fornos com a nou secretari. Durant la primera sessió plenària els joves van fer arribar diverses inquietuds a Guitart, sobretot relacionades amb espais esportius i de lleure. En aquest àmbit l’alcalde els va explicar que s’ha arribat a un acord amb la comunitat de veïns de Font Rubí per tal que aquest estiu tothom pugui accedir a la piscina que hi tenen, i que també s’està treballant amb l’escola perquè la pista estigui oberta de dilluns a dijous, tot i que per ara no hi ha acord. L’Ajuntament també es va mostrar obert a habilitar un espai públic d’oci nocturn sempre que hi hagi un compromís per escrit per evitar que es repeteixin episodis de mal ús i consum d’alcohol i tabac.