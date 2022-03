L’edifici de Ca la Irene de Ripoll que és propietat de la Fundació MAP ha adaptat un espai terapèutic que ja dona servei a una trentena d’usuaris, amb serveis com una sala de fisioteràpia i una d’hidroteràpia.

Una planta de l’edifici ha acollit aquest equipament que fins ara s’oferia a la residència del Centre Montserrat que hi ha en un immoble veí del mateix raval de Sant Pere, però que havia quedat petit.

Una piscina climatitzada és la zona més destacada del nou espai, on també s’ha ampliat la cuina personalitzada per preparar fins a cent setanta menús cada migdia, i on hi ha un habitatge per persones amb discapacitat i un pati exterior on es faran activitats terapèutiques de jardineria i hort adaptat.