La Federació d’Associacions de Farmàcies de Catalunya (FEFAC), mitjançant la Fundació de Famàcies de Catalunya, s’ha sumat a la campanya solidària amb Ucraïna de Farmamundi, entitat amb què l’empresarial col·labora en matèria de Responsabilitat Social Corporativa (RSC). Fins ara s’han fet dues donacions. En la primera, hi havia més de 3.600 quilos de material sanitari, com ara mascaretes de tot tipus i guants quirúrgics. També hi havia material de desinfecció com benes i gases. En la segona donació, hi havia medicaments essencials bàsics amb més de 1.100 quilograms amb analgèsics, antiinflamatoris, antibiòtics i sèrums.