Les empreses distribuïdores de medicaments a la província de Girona viuen amb «incertesa» i «prudència» els efectes immediats de la invasió de Rússia a Ucraïna, que es tradueixen en un augment dels preus energètics i la consegüent vaga de transportistes. El director de Federació de farmàcies (Fedefarma) a Girona, Ramon Iglesias, admet que l’augment desmesurat de la llum, el gas i els carburants els preocupa, tenint en compte que el preu els medicaments ve establert des de l’Estat i no es poden regular per compensar les pèrdues, tal com passa amb altres productes.

Fedefarma és la principal majorista que opera a la província de Girona, on té el 39% de quota de mercat.

Sofia Barceló, farmacèutica i directora de relacions institucionals d’Alliance Healthcare, admet que, de moment, els laboratoris farmacèutics han pogut seguir produint amb normalitat els seus tractaments, sense haver de dur a terme aturades de la seva capacitat productiva. No obstant, també és cert que alguns operadors logístics han patit retards puntuals, a l’hora de subministrar alguns productes a les plataformes de distribució. D’altra banda, més enllà del fenomen associat a la guerra, calcula que, a nivell global, la demanda de fàrmacs continuarà augmentant i, en conseqüència, els desabastiments dependran, sobretot, de la capacitat de la indústria per ajustar a l'alça el ritme de producció de medicaments. Malgrat tot, assegura que de moment no han tingut cap problema per poder seguir servint determinats productes, com els de cures i primers auxilis, molt vinculats a la guerra.

Respecte a l’augment de demanda d’algun medicament en concret, totes dues distribuïdores admeten que ha crescut l’interès pel fàrmac de iode, pel temor a un desastre nuclear. Sofia Barceló recalca que «ha estat molt positiva la labor dels farmacèutics fent molt bona pedagogia per explicar a la ciutadania que no hi ha un risc real que aquests productes s’esgotin».

Alliance Healthcare treballa amb 200 farmàcies a les comarques gironines i té com a objectiu reforçar el servei i ampliar-ne la presència. També participa en assajos clínics amb la col·laboració de l’hospital Trueta, entre d’altres.

Impacte de la pandèmia

D’altra banda, la pandèmia també ha causat gran impacte en el sector, sobretot en l’alta demanda d’alguns productes, com ara els tests d’antígens.

Iglesias especifica que a Fedefarma «se’ns va triplicar la feina, sobretot al principi, quan hi havia desabastiment de mascaretes i gel hidroalcohòlic» i afegeix que l’altre pic s’ha produït aquesta sisena onada, amb l’elevada demanda dels tests d’antígens.

En el cas d’Alliance Healthcare, la petició de testos va arribar a créixer un 500%. «Tots els majoristes vam concentrar els nostres esforços en servir a les farmàcies amb l’estoc de què disposàvem i duent a terme un sobre esforç operatiu i de gestió d’aquesta situació excepcional», manifesta Sofia Barceló.

Davallada de tests d’antígens

Malgrat tot, els darrers informes del mes passat constaten la davallada progressiva de la venda de tests d’antígens a les farmàcies. En el cas de Catalunya, continua sent la comunitat autònoma on se’n venen més, ja que concentra el 19% de tot l’Estat, seguida d’Andalusia.

Ramon Iglesias expica que una de les problemàtiques amb què es van trobar, sobretot quan hi havia tanta demanda, era que havien de comprovar que els tests eren vàlids i això requeria temps. «Tenint en compte que vam tenir molts professionals de baixa per covid-19 vam tenir molta sobrecàrrega de feina». De fet, una altra de les tasques de les distribuïdores és comprovar que els medicaments compleixen tots els requisits corresponents per a ser comercialitzats.