Més d’un 80% de les farmàcies han atès persones que manifestaven tenir símptomes de la Covid-19 i que no havien pogut accedir als serveis públics de salut durant la primera onada, segons una enquesta feta per la Fefac.

L’enquesta reflecteix que només un 2,3% van haver de tancar temporalment a causa de la covid-19 i que més d’un terç (36,3%) va tenir alguna persona de baixa durant aquest període, ja sigui per malaltia, aïllament preventiu o per necessitats familiars. Pel que fa a les mesures de prevenció, les més utilitzades a la farmàcia han estat els equips de protecció per als professionals (mascaretes, guants, bates d’un sol ús…) en un 95,6%, les marques de separació a terra (88,7%), les mampares (82,9%) i el gel hidroalcohòlic a disposició dels usuaris (67,1%). També es van habilitar dispensadors en alguns casos.