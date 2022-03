Després de dos anys de pandèmia de la covid-19, els professionals de la salut acumulen nivells de malestar físic i mental molt elevats. Un estat anímic que s’allarga en el temps i que no mostra indicis significatius de recuperació. Durant aquests mesos, més de la meitat dels professionals (54%) han acudit ja a serveis de salut mental (39%) o bé es plantegen fer-ho (15%). Es tracta d’una demanda, sigui real o potencial, que duplica la que hi havia a l’estiu de 2020 (25%), poc després de la primera onada.

L’estudi sobre les repercussions de la covid-19, dut a terme per la Fundació Galatea, es basa en enquestes realitzades fins a la passada tardor a set col·lectius professionals de l’àmbit de la salut de Catalunya: metges, infermeres, odontòlegs, farmacèutics, psicòlegs, veterinaris i treballadors socials.

En general, infermeres i treballadors socials (els dos col·lectius més feminitzats, juntament amb psicologia) són els grups que presenten pitjor estat de salut percebut. De fet, en tots els col·lectius, les dones tenen pitjors indicadors que els homes.

A banda dels indicadors de salut, en aquesta enquesta, els professionals expressen de manera generalitzada que no se senten reconeguts per la societat ni prou valorats per part dels directius ni de les organitzacions on treballen. A més, entre les principals queixes, destaquen les males condicions de feina, la manca de satisfacció, les repercussions directes de la covid-19 a la salut, repercussions professionals -un de cada cinc professionals s’ha plantejat deixar la professió-, empitjorament dels hàbits de vida, mala qualitat de la son, fatiga, dolor i estrès.

Els serveis de salut mental més utilitzats en general són els que ofereixen els professionals privats (psicòlegs i psiquiatres), que són l’opció per al 46,7% dels usuaris. Psicòlegs i odontòlegs són els principals usuaris d’aquesta opció. En segon lloc se situen els programes de Fundació Galatea (26,5%) i són l’opció preferent per als metges. De fet, metges, infermeres i veterinaris són els que més coneixen i confien en els programes específics de Fundació Galatea, ja que hi tenen dret com a col·legiats.

Atenció específica

De fet, una de les persones que s’ha beneficiat del programa de la Fundació Galatea és la metgessa d’atenció primària de Banyoles Rosa Maria Jaumà, que va estar de baixa des del juny fins a l’octubre de l’any passat per burnout, és a dir, «estar cremada». Segons ha relatat a aquest diari, notava «cansament emocional, manca de realització i irritabilitat, insomni» i va arribar un punt que «va ser necessari parar». També ha admès que hi ha companys que estan en la mateixa situació i que, lamentablement, s’han jubilat «cremats» de la situació.

El president del Col·legi de Metges de Girona, Josep Vilaplana, lamenta que s’hagi arribat a aquest estat i insisteix en la importància de mantenir els fons covid-19 per invertir en Salut. «Les solucions sabem quines són, però cal una implicació per part de tothom, sobretot per evitar que els metges es jubilin desgastats i que els nous estudiants tinguin motivació per treballar aquí», especifica.

La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF), sindicat més representatiu a les administracions públiques, denuncia que els treballadors de la sanitat catalana no només han patit per la sobrecàrrega de feina, sinó que cal afegir l’elevat nombre de treballadors que pateixen ansietat, estrès i burnout.