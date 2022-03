Per tal de commemorar el seu desè aniversari, el festival Ítaca, Cultura i Acció impulsa aquest any la creació dos murals de grans dimensions a l’Escala i Palafrugell. Les dues peces són obra de l’artista Roc Blackblock i formen part del seu projecte artístic Murs de Bitàcola, que pretén recuperar i reivindicar la memòria col·lectiva de cada comunitat o poble a partir de murals que reprodueixen fotografies o imatges històriques de l’espai on es realitzen. En el cas de l’Escala, el mural s’està realitzant en una paret de grans dimensions, de 320 metres quadrats, de l’aparcament de Ca les Monges, al centre de la localitat. L’artista hi reprodueix una foto antiga de la zona de la Platja, quan era el port pesquer del municipi.