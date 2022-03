La matinal de la marxa nòrdica solidària amb el càncer de mama va celebrar-se ahir amb una seixantena de participants malgrat les condicions meteorològiques adverses. La Fundació Oncolliga i l’associació esportiva Nòrdic Walking de Girona van organitzar la caminada que va anar des de Sant Gregori fins a La Pineda. Els participants van poder escollir entre dos recorreguts, un de 6 i un altre de 12 quilòmetres. La jornada va començar a tres quarts de nou del matí amb un escalfament i a les nou en punt va iniciar-se la marxa que els esportistes van poder seguir gràcies a les marques de cinta o guix que guiaven el recorregut.

Segons va explicar la responsable de promoció de la Fundació Oncolliga, Carla Garrido, aquesta és la vuitena edició de la marxa, que normalment comptava amb 150 esportistes. Aquest cop en van ser 60, ja que es van notar baixes a causa de la pluja.

Tot i això, des de la Fundació Oncolliga de Girona en van fer una valoració molt positiva. «Que s’hagin atrevit a venir 60 persones amb aquestes condicions meteorològiques està molt bé. Estem més que contents», va dir Garrido. «A més, la majoria de participants han optat per escollir el recorregut de 12 quilòmetres», va afegir.

La marxa nòrdica és una manera de caminar en la qual s’inclou no només l’acció de les cames, sinó també la part superior del cos. Es tracta de caminar amb dos bastons dissenyats especialment per a aquesta modalitat esportiva, fent que sigui «un moviment natural per al cos i actuant de forma suau, però molt efectiva». De fet, segons detalla l’Oncolliga, en el càncer de mama l’exercici físic està recomanat tant per a la prevenció com per al tractament i manteniment del limfedema. En cada cas, asseguren, és el metge que ha de valorar el pacient en funció del tractament rebut i determinar el tipus d’intervenció necessària per combatre el possible limfedema.

En aquest sentit, l’objectiu de la marxa nòrdica va ser promoure la prevenció de la malaltia. A part de recaptar fons per a la Fundació amb les inscripcions, que valien 10 euros, la marxa va voler mostrar-se important com a exercici per prescriure en un programa preventiu contra el limfedema secundari del càncer de mama. Amb tot, la finalitat és evitar que es desenvolupi el limfedema i minimitzar-ne els danys en cas que s’arribi a produir.