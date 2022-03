Ryanair ja escalfa motors per començar la temporada d’estiu a l’aeroport de Girona-Costa Brava. El tret de sortida serà aquest diumenge, 27 de març, quan la companyia irlandesa operarà fins a onze vols des de les instal·lacions de Vilobí d’Onyar. Tot i això, Ryanair ha decidit posposar fins a principis de maig els vols a Helsinki, Santiago de Compostel·la i Shannon (Irlanda), malgrat que inicialment també havien de començar a funcionar ara al març. A més, ha posat a la venda els bitllets per a una nova destinació: Manchester, al Regne Unit, on volarà dues vegades per setmana a partir de l’1 de maig. Es tracta d’una ruta que ja havia operat abans de la pandèmia i que ara recupera. Per a Ryanair, la temporada d’estiu des de l’aeroport de Girona s’allargarà fins al mes d’octubre.

En aquests moments, Ryanair ven,a través de la seva pàgina web, bitllets per a 27 destinacions a partir d’aquest cap de setmana des de l’aeroport de Girona. Una xifra que s’incrementarà fins a les 32 a partir del mes de maig, quan es posin en funcionament les connexions amb Santiago de Compostel·la (1 de maig), Manchester (1 de maig), Shannon 3 de maig), Helsinki (4 de maig) i Varsòvia (7 de maig). Segons va anunciar durant la presentació d’aquesta temporada estival, Ryanair mantindrà un avió aquest estiu a la base de Vilobí d’Onyar. L’aeroport de Girona sumarà una nova connexió amb Helsinki l’estiu vinent Actulament, el lloc web de la companyia permet comprar bitllets des de Girona fins a Dusseldorf, Francfort Han, Baden-Baden, Munich West i Nuremberg (Alemanya), Brussel·les Charleroi i Brussel·les Zaventem (Bèlgica), París; Budapest; Cork, Dublin i Know-Oest d’Irlanda (Irlanda); Lamezia, Milà, Nàpols, Pescara, Pisa i Roma (Itàlia); Riga; Eindhoven; Worclaw, Poznan i Cracòvia (Polònia) i Londres Stansted, Bournemouth, Bristol i Leeds (Anglaterra). Entre aquestes rutes n’hi ha algunes que la companyia ja ha estat operant a l’hivern; d’altres són noves (Nuremberg i Helsinki) i altres s’havien operat en temporades anteriors i ara es recuperen després del parèntesi de la Covid, com París o Roma. A més, per primera vegada en els darrers anys oferirà un vol nacional des de Girona: Santiago de Compostel·la, aprofitant l’extensió de l’Any Jubileu. D’altra banda, els bitllets cap a Manchester, que es van posar a la venda fa pocs dies, suposaran recuperar una nova connexió amb el Regne Unit. A l’espera de Jet2 i Transavia Ryanair serà la primera companyia en iniciar la temporada d’estiu a l’aeroport de Girona, ja que les altres dues grans companyies regulars -Jet2 i Transavia- reprendran els seus vols entre els mesos d’abril i maig. El touroperador Jet2 està especialitzat en transportar turistes britànics, tot i que durant les dues últimes temporades d’estiu no ha pogut volar a Girona a causa de les restriccions per la pandèmia. En canvi, Transavia té dos vols a Amsterdam i Rotterdam (Països Baixos) que començaran a funcionar a partir del mes d’abril i que l’estiu passat van resultar tot un èxit, ja que el turisme holandès va ser un dels més importants a l’aeroport de Girona.