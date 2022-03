El temporal de llevant que afecta les comarques de Girona els darrers dies segueix ben actiu.

Ahir es va viure l'episodi més rellevant pel que fa a quantitat d'aigua acumulada i amb les pluges d'aquest matí, ja hi ha punts de l'Alt Empordà que acumulen 140 litres.

A les 11 del matí, segons les dades del Meteocat, ja s'havien acumulat 139,5 litres a l'estació meteorològica del pantà de Darnius-Boadella.

En aquesta comarca encara hi ha activat el pla Inuncat en fase d'alerta perquè es preveu que hi segueixi plovent amb més intensitat durant el dia. Ja s'han registrat des d'ahir 111,8 litres a Navata i 54,6 a Espolla. Aquestes pluges importants van deixar els cabals dels rius Muga i Manol molt elevats.

També ha nevat al Montseny i al Pirineu. A Ulldeter per exemple, ha mesurat 30 centímetres de neu nova entre ahir i avui.

Afectació al trànsit

Aquesta situació de pluges intenses ha provocat despreniments de roques a la carretera de Biure (GIV-5044) i això obliga a tallar-la des d'ahir al vespre.

A banda, ahir va haver-hi més complicacions en altres vials de l'Empordà. Fins i tot, segons informava l'ajuntament de la Jonquera es va tallar l'N-II. I és que el riu Llobregat va patir un desbordament a l'altura de la benzinera Shell.

⚠️ AVÍS! Eviteu el pas pels accessos del riu. A causa de les pluges continuades ha augmentat el seu cabal i és perillós acostar-s'hi.



👉 Tingueu molta precaució. pic.twitter.com/K8QwzRTLhp — Ajuntament de La Jonquera (@AjlaJonquera) 20 de marzo de 2022

A la resta de la província però també hi ha pluges considerables, sobretot en punts dels Ripollès. Entre les acumulacions -fins a les deu del matí- més destacables hi ha els 44,4 litres de Molló o els 41,1 de Queralbs.

Protecció Civil manté activat el pla Inuncat a l'Alt Empordà per acumulacions de pluja.

Mala mar: un mort

A banda de les pluges, la llevantada va acompanyada de fort onatge i per això, també hi ha previsió d'onades que podran superar els 2,5 metres fins al dimecres a tot el litoral. Això anirà acompanyat de vent que bufarà de component est i hi haurà mar de fons. Aquesta situació marítima és de fet la que hi havia ahir al vespre a Lloret de Mar, on un home va morir després d'intentar rescatar el seu gos que no podia sortir de l'aigua.