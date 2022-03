El Consell Escolar de Catalunya va aprovar ahir, com correspon a aquest organisme consultiu, el dictamen sobre l’ordre del nou calendari escolar, que avança l’inici del curs 2022-23 al 5 de setembre a infantil i primària i al 7 de setembre a secundària. El dictamen, aprovat amb 24 vots a favor, 18 en contra i 3 abstencions, recull la proposta d’ajornar almenys un any els canvis per poder treballar-los i debatre’ls en profunditat. Una idea que defensaven els representants de la comunitat educativa, davant les postures del Departament d’Educació.

Però no sembla que el conseller Josep Gonzàlez-Cambray hagi de canviar d’idea respecte el calendari. El Departament va començar ahir a reunir-se amb direccions de centres educatius als quals va informar que efectivament el curs començarà abans i que els cinc primers dies de juliol seran laborables per als professors. La idea és que dediquin aquests dies a preparar el nou curs. Una de les queixes dels docents respecte l’avançament de l’inici del curs era que perdien els primers dies de setembre per preparar les classes. El Departament els emplaça d’aquesta manera a fer aquesta tasca durant els primers cinc dies de juliol. Aquells dies seran presencials als centres, a diferència del que era habitual en el mes de juliol, en el qual el treball no té pauta horària i es pot fer des de casa.

Així mateix, Educació va informar les direccions que ha demanat a entitats que organitzen cursos de formació per a docents que planifiquin els cursos en horari de tarda perquè els professors, que majoritàriament dediquen el mes de juliol a formació puguin compaginar les dues coses.

«Aquesta no sembla la millor manera d’iniciar una negociació», va apuntar Jesús Martín, d’UGT, en al·lusió a la reunió que Educació tindrà avui a la seu del Departament de Treball amb els sindicats convocants de la vaga de professors per intentar acostar posicions i solucionar el conflicte obert.

Per la seva banda, Teresa Esperabé, de CCOO, va posar en dubte que els plans d’Educació siguin legalment possibles. «Pretenen que tots els professors estiguin en els seus nous centres l’1 de juliol. Què passa amb tots els que tenen contracte amb el seu antic centre fins al 31 d’agost?», es va preguntar. «Les instruccions de principi de curs són una norma ja aprovada que no es pot canviar així com així», va afegir la responsable d’Educació de CCOO a Catalunya.

Divisió en el Consell Escolar

Els plans d’Educació deixen als llimbs el dictamen del Consell Escolar, que resulta una mica contradictori, ja que d’una banda, demana una moratòria, critica la falta de concreció de l’ordre del calendari i qüestiona les formes del Departament, que no ha possibilitat el debat, mentre que per l’altra, apunta que la mesura de l’avançament de l’inici del curs és positiva.

En el seu comunicat oficial, el CEC va destacar que «no s’ha aconseguit el consens general necessari ni a favor ni en contra del projecte de l’ordre del calendari». Una formulació confusa, ja que el dictamen sí que es va aprovar, tot i que amb certa divisió.