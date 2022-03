La Guàrdia Civil ha desarticulat un grup criminal que ha estafat més de dos milions d'euros. Aquest engany ha afectat víctimes de 32 províncies, entre elles la de Girona.

Els criminals aconseguien documentació personal de forma il·lícita i després, amb les dades demanaven préstecs en nom dels afectats, feien compres on-line i revenien els articles -sovint vehicles- en portals de compravenda. El valor dels beneficis dels il·lícits penals i els perjudicis a les botigues amb què van tractar supera els dos milions d'euros.

La Guàrdia Civil ha detingut set homes i 11 més han quedat com investigats per 353 delictes dividits entre estafa, usurpació d'estat civil, falsedat documental (públic i mercantil), furt, robatori amb força, receptació, revelació de secrets i pertinença a organització criminal.

Aquesta trama criminal ha afectat 32 províncies de tot Espanya : Girona, Albacete, Alacant, Barcelona, ​​Almeria, Astúries, Àvila, Badajoz, Càceres, Cantàbria, Castelló, Còrdova, Granada, Guipúscoa, Huelva, Osca, Jaén, La Corunya, Lleó, Logronyo, Madrid, Múrcia, Navarra, Pontevedra, Sevilla, Toledo, València, Valladolid, Vitòria, Biscaia, Zamora i Saragossa

L'operació TRES-CENTS I PICO, segons informa el cos policial, va començar a principis del passat mes de setembre del 2020 quan agents de la Guàrdia Civil de Tavernes Blanques (València) va rebre dues denúncies de veïnes del municipi en què manifestaven que s'havien fet una sèrie de càrrecs als seus comptes bancaris a conseqüència de préstecs amb una entitat financera que mai no havien sol·licitat.

Dades personals: lloguer d'habitatges

Després d'obrir l'operació per investigar aquest il·lícit penal, els agents van aconseguir descobrir que la trama criminal era molt més extensa i que afectava 32 províncies de tot el territori nacional. Els autors havien creat diferents perfils falsos a una empresa espanyola que oferia diferents serveis a través d'Internet, entre d'altres un portal immobiliari. En aquests anuncis, les víctimes s'interessaven per llogar habitatges, amb un preu per sota de l'habitual, i així els autors sol·licitaven la documentació personal dels interessats argumentant que era totalment necessària per a l'arrendament.

La Guàrdia Civil també va esbrinar que diversos d'aquests préstecs estaven a nom, principalment, de persones estrangeres que havien estat víctimes de robatoris, furts i robatoris a l'interior de vehicles a la província de Madrid.

Productes d'alta gamma

Tota aquesta documentació personal, era utilitzada posteriorment pels autors, per adquirir a botigues en línia de diferents províncies del territori nacional, mitjançant préstecs financers a nom de les seves víctimes, productes d'alta gamma com bicicletes, motocicletes, vehicles, entre altre.

Quan aquests productes eren enviats per les botigues i es trobaven en poder de l'organització, els oferien a través de plataformes de venda de segona mà a un preu molt per sota del seu valor real, amb la intenció de vendre'ls i obtenir el benefici econòmic de les vendes amb rapidesa.

La primera fase de l'operació es va iniciar el mes de febrer del 2021 amb un registre domiciliari a la localitat de l'Eliana (València) on els agents van poder intervenir un ordinador portàtil, diversos telèfons mòbils i diversa documentació relacionada amb l'operació.

A finals del mes de febrer d'aquest any, la Guàrdia Civil va executar la segona fase d'aquesta operació, que es va saldar amb la detenció de sis homes amb edats compreses entre 22 i 45 anys, de nacionalitat espanyola, i un altre de 26 anys, de nacionalitat britànica per 353 delictes.

A més, s'han investigat 9 homes amb edats compreses entre 24 i 61 anys, de nacionalitat espanyola, i dos més de 30 i 60 anys de nacionalitats portuguesa i colombiana, respectivament, pels mateixos fets. El valor dels beneficis dels il·lícits penals i els perjudicis a les botigues amb què van tractar supera els dos milions d'euros.