El Col·legi de Metges de Girona ha impulsat una orquestra musical formada per professionals mèdics col·legiats que saben tocar algun instrument. Està formada per una vintena de membres i, per ara, hi predominen els instruments de cordes (violins, violes i violoncels) però també n’hi ha de vent (tuba, trompeta i flautes travesseres), entre d’altres. El president del Col·legi, Josep Vilaplana, explica que la idea ha sorgit arran de la pandèmia i de seguida ha tingut molt bona acollida. De moment, assagen a la mateixa seu del Col·legi, a Girona.