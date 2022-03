Només un de cada cinc nens gironins de 5 a 11 anys té la pauta completa de vacunació de la covid-19, un mes i mig després que Salut obrís la vacunació de segones dosis per a aquesta franja d’edat. D’aquesta manera, es pot confirmar que el procés d’immunització dels infants avança de forma lenta si es compara amb altres col·lectius. Cal tenir present que un dels motius principals pels quals el percentatge d’immunitzats és baix entre els més petits és que ja han passat la covid-19 i, per tant, han d’esperar vuit setmanes per a poder iniciar la vacunació. En aquest cas, només els caldrà una dosi per a poder completar la pauta completa.

En canvi, aquells que van començar la vacunació i no han passat la covid-19, ja fa setmanes que poden rebre la segona dosi per tal de completar la pauta. El problema és que si hi ha pocs infants que tenen la primera, el nombre de segones dosis també serà baix. En concret, només hi ha un 33% d'aquesta població amb la primera dosi, dada similar a fa més d'un mes. A més, se situa vuit punts per sota de la mitjana catalana. Finalment, si tenim en compte els adolescents de 12 a 15 anys, en aquest cas un 70,9% ja la tenen, tot i que és cert que van poder començar a vacunar-se l'estiu passat. Per altra banda, menys del 70% té la pauta completa, exactament un 64,3%. La situació canvia clarament en la població de 16 a 19 anys, ja que el 84% té la pauta completa i el 85,8% almenys té una dosi. Respecte a les dosis de record, també estan bastant estancades. Menys de la meitat de la població de 40 a 49 anys se l'ha posat i només un 26% de la franja de 30 a 39 anys la té. El percentatge ja és molt alt a partir dels 60 anys que, al cap i a la fi, era la població diana inicial, tenint en compte la vulnerabilitat que presenten. Campanyes sense cita prèvia Des de fa setmanes, Salut està duent a terme campanyes amb i sense cita prèvia a diversos punts de la Regió Sanitària de Girona, tant per a la vacunació pediàtrica com adults. Respecte a la vacunació sense cita prèvia, destaquen les campanyes al casal Marià d'Olot, el molí de l'Anguila de Figueres, el Mas Enlaire de Blanes i el CAP de Can Gibert del Pla de Girona, entre d'altres. Cal tenir present que fa temps que no es duen a terme jornades de vacunació massiva a vacunòdroms, tal com es feia abans, ja que el ritme de vacunació en general cada vegada és més baix tenint en compte el progrés.