La Plataforma Aigua és Vida va organitzar ahir la desena palanganada del Ter per reivindicar un augment del cabal del riu per tal d’assolir un cabal ecològic digne i defensar que l'aigua «és un bé comú i un dret humà universal i que, per tant, s’ha de gestionar de forma pública per garantir-ne una gestió social, transparent i participativa». Des de la plataforma es va recordar que el cabal al Pont de la Barca des del mes de setembre del 2021 ha estat la majoria dels dies inferior als 4 m3 per segon, i en alguns dies no s’ha arribat als 3 m3 per segon, que és el mínim fixat pel govern. La palanganada simbolitza el retorn de cabal. Segons el govern, s’ha reduït el transvasament del Ter i durant els dos darrers anys ha enviat cap a Barcelona un 8% menys del volum màxim fixat (que és de 140 hm³ anuals).