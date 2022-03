El model de transició energètica que s’està impulsant tant a Catalunya com a Espanya està tenint i tindrà efectes sobre territoris rurals que fins ara ja tenien els seus propis problemes, com el despoblament, la pèrdua de la biodiversitat o els efectes del turisme. És per això que el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya i l’associació de Micropobles van celebrar ahir un debat sota el títol El territori que s’esdevé: biodiversitat, model agroalimentari, despoblament, turisme…, amb l’objectiu de discernir si el canvi de model energètic pot ser «una palanca del canvi» per a la revalorització territorial o si, per contra, es pot convertir en un nou element de pressió sobre el territori.

L’exalcaldessa d’Ordis i expresidenta de l’associació de Micropobles, Maria Creuhet, va explicar que des del territori són conscients que les renovables són necessàries, però va criticar l’actitud que han tingut les grans operadores a l’hora de plantejar els projectes: «Han entrat a saco, amb mala baba i amb unes propostes de contractes sovint injustes i abusives», va explicar. «Les maneres com van aterrar al territori van ser desagradables, no correctes, i per això el territori es va aixecar», va afegir. Crehuet va lamentar admetre que els projectes d’energies renovables seran necessaris, «sobretot si no reduïm», però va lamentar que «sembla ser que si no parles de gigawatss i milions d’euros, el projecte ja no va enlloc». Així doncs, va defensar que una planificació territorial és imprescindible i que cal aconseguir una situació de «reequilibri».

De la seva banda, l’assessor de les Nacions Unides i de la Comissió Europea Juan Requejo va constatar que la situació actual requreix un canvi «extraordinari» i una «revisió de model». En aquest sentit, va defensar que els nous operadors d’energies renovables -que, segons va constatar, hauran de ser addicionals a l’autoconsum i a les comunitats energètiques locals-, «no han de ser simples complidors de la normativa», sinó que hauran de ser «proactius» per aportar valor afegir i contribuir al desenvolupament territorial de la zona on s’implantin.

Finalment, Carles Llop, doctor arquitecte urbanista per la UPC, va considerar que el model de transició energètica, si vol tenir èxit, requereix que no s’alteri l’habitabilitat de la zona en qüestió «per imposició», sinó que s’assumeixin i federin els canvis, i que hi hagi un «canvi radical» a l’hora d’entendre l’activitat, tot seguint un model de ciutat-mosaic territorial. Finalment, Llop també va advertir que s’ha de planificar de forma diferent la mobilitat per respondre als reptes contemporanis, i que l’organització no es faci només amb criteris administratius.