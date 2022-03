Una família de refugiats ucraïnesos que ha arribat recentment a Llívia (Cerdanya) demana ajuda per poder evacuar un fill de 12 anys que ha resultat ferit de bala a prop de Kíiv. Segons expliquen, els fets van tenir lloc fa un parell de setmanes quan, en el moment en què es disposaven a marxar del país en cotxe, membres de l'exèrcit rus els van aturar i disparar. El nen es troba en un centre hospitalari del país i necessita ser operat, però, com la situació actual ho impedeix, la família vol aconseguir que una ambulància el pugui recollir a la frontera per portar-lo fins a la localitat cerdana. Mentrestant, des de l'Ajuntament de Llívia s'estan fent gestions per llogar habitatges del municipi per poder allotjar les persones que arriben d'Ucraïna.

Un portaveu d'aquesta família de refugiats, Roman Velishkevych, relata que el menor es troba acompanyat del seu pare, que en el moment del tiroteig es va posar damunt seu per evitar que el seu fill rebés els impactes. Tot i això, una bala el va ferir a prop de l'espatlla i al primer centre sanitari que van acudir els van dir que calia amputar-li el braç. Posteriorment, es van traslladar a un altre hospital on, segons asseguren, no el poden operar per la gran quantitat de persones ferides que han d'atendre. Davant d'aquesta situació, detalla Velishkevych, volen evacuar-lo del país i portar-lo a Llívia en ambulància per rebre tractament sanitari i estar al costat de la seva família. Des de l'Ajuntament de Llívia, a través de l'àrea de serveis socials, s'han mostrat oberts a articular els diversos tipus d'oferiment que puguin rebre. Al mateix temps, s'està ajudant tant a aquesta com a dues famílies més de refugiats que han arribat al municipi en tot el procés d'empadronament. L'alcalde de Llívia, Elies Nova, ha explicat que també s'estan fent gestions per poder escolaritzar sis menors d'entre 5 i 14 anys. Nova assegura que posaran a la seva disposició tots els mitjans possibles i ha destacat la tasca duta a terme pels veïns que, assegura, «s'han bolcat des del primer moment» en la recollida de roba. L'alcalde reconeix que és difícil preveure quantes persones refugiades acabaran arribant al municipi i ha detallat que les famílies que ja ho han fet tenen vincles amb persones que ja treballaven a la localitat des de fa anys. Finalment, ha dit que, al marge del que duri la guerra, creu que les famílies acollides a Llívia s'hi estaran diversos anys perquè la invasió russa està deixant un país destruït que costarà anys de refer.