El 24 de març de 2015, centenars de familiars i amics van rebre la notícia que el vol 9525 de Germanwings que volava de Barcelona a Düsseldorf s’havia estavellat als Alps francesos. Un d’aquests familiars va ser l’enginyer i emprenedor de Campdevànol Sergi Arribas, que hi va perdre la seva germana Sandra. Va ser arran d’aquell sinistre que va constatar que les xarxes socials més populars no eren el lloc més adequat per expressar sentiments: «Massa vegades, les persones que passen per un procés emocional difícil no troben la complicitat esperada a Internet», subratlla. És per això que, uns anys més tard, juntament amb el seu soci, Antonio Izquierdo, ha impulsat una nova xarxa social, Emottia, per tal que els seus usuaris puguin compartir emocions i sentiments.

Així doncs, Emottia és una app (de moment en castellà) que vol que tothom es pugui sentir lliure per compartir emocions. Gran part del projecte s’ha finançat a través del fons d’ajuda per a iniciatives socials i en memòria de les víctimes que va crear la companyia aèria pels familiars de l’accident. Per poder utilitzar l’app, els usuaris només s’han de donar d’alta i automàticament poden expressar el que senten i interactuar amb persones que han viscut situacions semblants en temes com la pèrdua, diners, amor o amistat. Segons expliquen els seus impulsors, «es tracta d’una aplicació gratuïta, intuïtiva i senzilla dissenyada perquè milions de persones amb puguin expressar-se en un entorn confortable».