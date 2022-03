Un grup de joves del Centre de Justícia de Montilivi de Girona han fet un taller de rap en català per motivar-los a conèixer i utilitzar la llengua. Amb l’ajuda del cantant de música urbana Nel·lo C, han compost la cançó «Vola» que parla de les seves vivències, i que penjaran a Internet.

«Jo puc parlar-te de coses reals. Gent del meu barri amb problemes fiscals. Diuen que tots som iguals: jo amb 19 patint els meus mals», així comença la cançó de rap que un grup de joves del Centre de Justícia Juvenil de Montilivi han compost en català amb l’ajuda del cantant de música urbana Nel·lo C.

És la primera vegada que el centre acull aquest taller, sorgit de la iniciativa de Plataforma per la Llengua. És una activitat voluntària, i s’hi van acollir cinc dels dotze joves que hi ha internats. Avui era l’última sessió, el dia de l’assaig general, i tots els joves estan nerviosos: la pròxima vegada que la cantin serà per gravar-la i pujar-la a Internet. La lletra de «Vola» parla de les seves vivències i les seves experiències personals. La tornada resumeix molt bé el sentiment que impregna la cançó: «vola, fora, vola. Lluny de tota gàbia vola, fora, vola». I és que la lletra és mèrit dels nois, des de la primera coma fins a l’últim punt: «la música urbana està de moda, és un estil que ajuda a exterioritzar vivències, i ajuda a fer teràpia de forma indirecta», assenyala el professor i raper Nel·lo C. «Estic molt orgullós de la cançó que han fet i de com s’han comportat, tots han aportat el seu granet de sorra».

Les motivacions de cada jove són diferents, però alhora neixen d’una mateixa necessitat d’expressar-se i de desfogar-se, com és el cas d’en Luís, que mai havia fet cap cançó i l’ha ajudat a plasmar les seves idees al paper. «És estrany, perquè solem guardar-nos el que pensem per nosaltres, però així ens hem desfogat», valora.

«Hem après coses que abans no sabíem, és molt divertit», ha assegurat un dels joves, que es fa dir Gitano. Mai havia compost res, i creu que «va molt bé parlar del que ens ha passat a la vida, perquè descarregues molt el que portes dins», diu. Sobre el que ha significat el rap per ell, diu que «ajuda a tirar cap endavant».

«Curvas és el meu nom artístic, sóc de Madrid i parlo una mica el català», es presenta un altre dels joves, aficionat del rap i que canta i compon música des dels 13 anys. «Tinc un parell de lletres que m’agradaria començar a gravar quan surti d’aquí, vull dedicar-me a la música», manifesta.

Colombo va arribar d’Algèria fa uns vuit mesos, comença a parlar català, una llengua que li agrada, i també li agrada «cantar sobre el que tinc dins el cor, coses dures que m’han passat. Escriure em va bé per relaxar-me», assegura.

Fomentar el català

Aquest taller és un pas més del Departament de Justícia per motivar la reinserció dels joves a través del català. «El nostre objectiu és que els joves aprenguin el català si no el saben, i fer-los entendre que han de saber tant català com castellà per no tancar-se portes», explica Susagna Riera, directora de Justícia Juvenil del Departament. El taller ha tingut èxit i preveuen fer-lo a més centres. L’objectiu del taller s’ha complert: «volia que aprenguessin a tolerar més la llengua, que la vegin més com una oportunitat i no com una amenaça, i crec que ho hem aconseguit», subratlla el raper.