L’escola Turó del Drac de Canet de Mar, afectada per una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que l’obliga a impartir un 25% de classes en castellà en una aula de P5 del centre, plantarà batalla judicial en defensa de l’escola en català i del model d’immersió lingüística. Tindrà el suport d’Òmnium Cultural, que ahir va anunciarla seva implicació per aconseguir que aquest cas, «un cas de país» en paraules de Xavier Antich, creï jurisprudència que sigui d’aplicació a totes les escoles catalanes afectades per sentències similars. En total, en aquests moments, hi ha 35 aules a Catalunya on s’estan aplicant les sentències del TSJC relatives a cada centre. Aquestes sentències són diferents de la sentència global del TSJC que obliga el conjunt del sistema educatiu català a impartir un 25% de classes en castellà i que està pendent d’aplicació. «Fem un pas endavant en la defensa de les famílies organitzades», ha explicat el president d’Òmnium en una roda de premsa al costat dels representants de 28 famílies de P5 de l’escola de Canet i l’advocat Benet Salellas.