L'aeroport de Girona-Costa Brava recuperarà aquest estiu el 77% dels seients que tenia l'any 2019, just abans de la pandèmia. Segons les dades d'Aena, les companyies aèries que operen des de Vilobí d'Onyar oferiran 1,47 milions de seients durant la temporada d'estiu, que començarà -tot i que de manera esglaonada- aquest cap de setmana i s'allargarà fins a l'octubre. El percentatge de recuperació de Girona és més baix que el de Barcelona (90%) i Reus (97%).

En total, les companyies aèries han programat en els aeroports de la xarxa d'Aena arreu de l'Estat un total de 215,6 milions de seients per la temporada d'estiu, el que suposarà un augment de l'1,6% respecte a la programació de la temporada d'estiu de 2019. En aquestes dades, indica Aena, no hi ha inclosa la programació de vols amb Ucraïna i Rússia, que representaria al voltant de l'1% dels seients programats.

En el cas dels aeroports catalans, l'aeroport Josep Tarradellas Barcleona-El Prat tindrà 36,2 milions de seients, el que suposarà un 90% de recuperació respecte el 2019, mentre que el de Reus té previst registrar 1,05 milions de seients i un 97% de recuperació. En el cas de Girona, la recuperació prevista és més baixa (del 77%), fet que es pot explicar, en part, perquè l'aerolínia russa Pobeda, que era una de les més actives, hi ha deixat d'operar.

En canvi, els aeroports canaris i balears seran els que assoleixen majors increments, ja que en la majoria de casos superarà l'oferta que hi havia el 2019.

Inici de temporada, aquest diumenge

Ryanair inaugurarà aquest diumenge la temporada d'estiu a l'aeroport de Girona, mentre que Jet2 i Transavia s'hi sumaran entre els mesos d'abril i maig. Tot i que encara està fent ajustaments d'última hora, la companyia irlandesa de baix cost preveu operar una trentena de vols per connectar la Costa Brava amb diversos destins europeus. Transavia, per la seva banda, oferirà dues connexions amb Amsterdam i Rotterdam (Països Baixos), mentre que Jet2 reprendrà les connexions amb el Regne Unit després d'haver-les suspès durant els dos darrers anys.