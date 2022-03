La consellera d'Acció Climàtica, Teresa Jordà, ha explicat aquest matí al Parlament que la Generalitat manté la intenció d'exercir el dret a tempteig i retracte per a la base Loran de l'Estartit -tal com ja havia anunciat- i ha indicat que en els 350.000 metres quadrat de finca i els 6.000 de construccions s'hi farà "el que vulgui el territori". Tot i això, ha reiterat que entre les propostes inicials hi ha la d'ubicar-hi part de les instal·lacions del Parc Natural (ja sigui per a emmagatzematge o per a fer-hi activitats) o dedicar una part de l'espai a donar suport als itineraris interpretatius de la Guerra Freda. Fonts del departament apunten que, si no hi ha canvis, el Govern català aprovarà la decisió el proper 7 d'abril.

Responent a una pregunta de la també diputada republicana Anna Torrentà, Jordà ha indicat que el Govern català exercirà "el dret a retracte per tal que aquest espai torni al lloc que mai hauria d'haver abandonat, que és l'ús públic". Segons ha indicat la consellera, ja han invertit 468.000 euros -els mateixos que n'ha pagat el comprador particular- perquè "aquest espai retorni a la ciutadania, d'on mai hauria hagut de marxar". El Govern confirma que recomprarà l’antiga base Loran de l’Estartit La màxima responsable d'Acció Climàtica assegura que, a partir d'ara, el que cal és "posar en valor aquest espai únic: la seva flora, fauna i paisatge", al considerar que es tracta "'d'un ecosistema únic al nostre país". Per tant, més enllà dels usos que se li acabi donant, afirma que els republicans "estem pels parcs naturals, l'ús públic i retornar tot això a la ciutadania, mentre que diem no a les bases militars de l'exèrcit espanyol". "Sí al Parc Natural, no a tot el que tingui a veure amb el militarisme", ha conclòs la consellera. "Serà un govern republicà qui els retorni a la gent" De la seva banda, Torrentà ha criticat durament la gestió que ha fet el Govern espanyol d'aquests terrenys, que, segons ha recordat, va expropiar el govern franquista a l'Ajuntament de Torroella de Montgrí per cedir-los a la guàrdia costanera dels Estats Units. "Serà un govern republicà qui els retorni a qui fa temps que havien d'haver estat retornats, que és la seva gent", ha indicat. Torrentà ha lamentat que, des del tancament de la base, el ministeri de Defensa "només hi ha fet tasques d'enderrocament de l'antena i de retirada de residus". A més, ha subratllat que diversos equips de govern municipals n'han reclamat el retorn en reiterades ocasions, però que el ministeri, després de quatre subhastes que van quedar desertes, ho va acabar venent directament a un particular. Malgrat la decisió de la Generalitat, però, el comprador particular de la finca, Jean Phillippe Cortés, ja ha anunciat que presentarà batalla als tribunals, ja que, segons defensa, ha fet la compra de forma legal i per tant ell n'és el legítim propietari. El comprador de la base Loran presentarà batalla legal per la propietat