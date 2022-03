Els Mossos d’Esquadra alerten que s’han detectat robatoris a l’interior de vehicles sobretot en aquells que estan ubicats en aparcaments de restaurants. É a dir els lladres actuen quan la gent és a menjar. Aquests tipus de fets es van començar a detectar sobretot fa poc més d’un mes al Gironès però el cos policial se n’està trobant a tota la Regió. La zona de la Selva interior per exemple, se n’han produït en aparcaments ubicats en poblacions pròximes a la carretera C-63.

Aquest increment de robatoris a l’interior de vehicles en aquests espais ha suposat que els Mossos d’Esquadra hagin informat a la població, a través dels seus efectius de proximitat. I és aquests robatoris que s’han produït darrerament tenen normalment la mateixa casuística: es produeixen al migdia i en els pàrquings de restaurants i es troben sovint en entorn rural. A l’hora del dinar és quan la gent sol deixar les pertinences al vehicle i això els lladres ho saben. Per exemple motxilles, portàtils, eines del treball, entre altres. Uns objectes olt llaminers pels delinqüents. Normalment per aconseguir l‘objectiu, trenquen alguna finestra i un cop hi tenen accés, roben.

«El cotxe no és una caixa forta»

Davant d’una tendència a l’alça d’aquests fets que s’ha detectat darrerament han emès informació per la comunitat i on recorden sota el lema «Un cotxe no és una caixa forta» que els vehicles són objectiu dels lladres. Recorden que no s’ha de deixar res de valor dins el vehicle; que s’ha de mirar d’estacionar en llocs il·luminats i sobretot, cal assegurar-se de deixar el vehicle tancat, sempre que no estigueu al costat. També recorden que si es veu res sospitós, es truqui al 112.

Hi ha una detenció recent que té a veure amb aquest tipus de robatoris en aparcaments. Els Mossos els van arrestar per un robatori amb violència en el pàrquing d’un supermercat de Lloret de Mar el dia 7 de març. Es tracta de quatre persones -una dona, un home i dos menor d’edat- que procedien de Barcelona i que es dediquen a aquest tipus de fets. Van acabar detinguts pel robatori violent però també per dos en aparcaments, ja que havien rebentat vehicles estacionats a Salt i Estanyol poques hores abans. En una motxilla, els policies els van trobar els objectes robats, per exemple un ordinador. Els robatoris amb força a l’interior de vehicles són un tipus de delicte que és aparatós sobretot pels danys que causen els lladres.

El reincident de Banyoles

A Banyoles hi ha un cas que fa anar de corcoll a la policia: el d’un lladre reincident que no sembla tenir aturador. L’home, de 28 anys i nacionalitat espanyola, ja acumula més de 10 detencions en poc més de dos mesos per fets similars a la capital del Pla de l’Estany. En aquest cas, l’acusen de ser de nou el presumpte autor d’un delicte de robatori amb força a interior de vehicle. En total, l’home ja acumula una quinzena d’antecedents policials en el seu historial delinqüencial. Està especialitzat a cometre robatoris a l’interior de vehicles, tot i que també compta amb una detenció per un robatori amb força en un domicili.

Aquesta última detenció, feta aquest dissabte 19 de març, és fruit del treball coordinat i de la col·laboració entre efectius dels Mossos d’Esquadra de la Comissaria de Banyoles i de la Policia Local. Uns cossos policials que no paren de detenir aquest mateix individu, que després de prestar declaració davant del jutge, en ser un delicte lleu, acaba lliure amb càrrecs.

En aquest cas, els fets es remunten però al 16 de març quan els Mossos de Banyoles van agafar la declaració del propietari d’un cotxe d’alta gamma que els denunciava que li havien robat a dins el seu cotxe quan el tenia estacionat en un pàrquing del carrer València. Algú li havia trencat el vidre lateral i de dins li havien sostret només una llanterna.

L’endemà de matinada, mentre els mossos feien tasques de patrullatge preventiu pel carrer dels Països Catalans, van observar un home que, en veure la presència policial, es va intentar amagar i va llençar un objecte a terra. De seguida el van aturar, identificar -era el reincident- i van recuperar l’objecte: una llanterna. Fetes les comprovacions pels voltants, els agents no van trobar cap vehicle forçat. Després van comprovar que era del vehicle d’alta gamma assaltat el dia abans.

Per aquest motiu, els Mossos van emetre una ordre de crida i cerca i el dia 19, els agents de la Policia Local van detenir el presumpte autor la matinada del 19 de març en el marc d’una identificació.