L’Associació floral i l’Associació de Veïns de la Devesa impulsen, conjuntament amb l’Ajuntament, un projecte pioner batejat com a Escola Jardins de la Devesa que pretén dinamitzar l’espai de la Devesa, el seu coneixement i el seu gaudi, mitjançant tallers i cursos. La iniciativa vol vincular sostenibilitat, natura, paisatge, art i oficis i es dirigeix a infants, famílies i gent gran. Hi haurà sessions formatives de cap de setmana amb experts en jardineria, horticultura, tallers d’art i natura i sortides paisatgístiques. També formació en oficis vinculats a la natura i al paisatge i cursos especialitzats per a la qualificació laboral. Amb sessions informatives i pràctiques es facilitarà el reconeixement i reproducció de plantes, prevenció de plagues, remeis casolans, manteniment, reg i adobs, es farà una composició vertical amb elements naturals i es faran sortides als rius, paisatges volcànics i a Santa Eugènia, entre d’altres.

El projecte vol servir per «tornar a la terra», explica la presidenta de l’Associació de Veïns, Magdalena Bosch: «que la mainada s’embruti les mans plantant una llavor». També descobrir l’entorn natural amb rutes: «Molta gent viu a Girona i no coneix els paisatges que hi ha».