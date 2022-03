El Club Rotaract El Triangle del Senglar organitza la primera edició del VADEVI, un tast de vins benèfic. L’esdeveniment tindrà lloc a l’Església de Sant Pere de Ripoll el pròxim dissabte dia 2 d’abril a les 19 h, coincidint amb la Fira de les 40 Hores. La totalitat dels fons recaptats aniran destinats a projectes socials al Ripollès

El tast estarà dirigit per Sílvia Culell, sommelier i millor tastadora Vinari 2021. Al llarg de dues hores que s’allargarà, els assistents podran tastar una total de 7 vins: 2 espumosos, 2 blancs i 3 negres. El tast anirà acompanyat d’un pica-pica proporcionat per Producte del Ripollès i Delter. Per poder assistir a la vetllada, cal comprar tiquet prèviament; el preu per persona és de 35 euros i l’esdeveniment té un aforament màxim de 100 persones. Les entrades es poden adquirir en línia a través de la plataforma codetickets o presencialment a la sabateria La Confiança de Ripoll.

En concret, els fons recaptats en aquest esdeveniment es destinaran a dos projectes socials impulsats pel Club Rotary Ripollès:

- Adquisició d’un vehicle de 9 places destinat al Servei de Rehabilitació Comunitària en Salut Mental del Ripollès (SRC). Un requeriment de l’entitat a causa de l’elevat volum de desplaçaments que efectua anualment.

- Promoció d’una jornada lúdica destinada a la gent gran que resideix als geriàtrics del Ripollès. Serà una visita al Santuari de Vall de Núria, una experiència completa amb el tren cremallera, visites guiades al santuari i dinar. Després de tant temps de pandèmia, és necessari per a la seva salut mental i física.

L’esdeveniment compta amb la col·laboració de cinc cellers catalans: Raventós & Blanc, Gramona, Pedregosa, Mas Clarella i Can Cruells. També hi han col·laborat Vins Guillamet, l’Ajuntament de Ripoll, Producte del Ripollès i Delter.

Rotarac El Triangle del Senglar

El Club Rotaract de Ripoll és una entitat constituïda el juny del 2021 per un grup de joves del Ripollès. Pertany a l’organisme internacional Rotaract, lligat al Rotary Internacional. Actualment, està composta per 14 col·laboradors que s’organitzen per donar suport o liderar projectes d’impacte social local i internacional, alhora que es fomenta la dinamització de la comarca. Alguns exemples d’aquesta aposta són activitats prèvies organitzades pel grup com la del passat mes de setembre, quan es van enviar un miler d’ulleres per graduar a Camerun. També, durant el mes de desembre, es va fer una donació de 190 llibres a la Creu Roja de Ripoll, col·laborant amb la campanya de Reis.

Ara, els joves Rotaracts organitzen VADEVI per recollir la solidaritat dels habitants de la zona i fomentar la cultura del vi a la comarca, gràcies a un tast guiat per una sommelier de prestigi.