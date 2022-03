L’auditori Josep Irla de la Generalitat va acollir ahir a la tarda la presentació de l’informe Un marc sociolingüístic igualitari per a la llengua catalana, dins del del Pacte Nacional per la Llengua. La sotsdirectora general de Política Lingüística, Marta Xirinachs, va explicar que a partir d’ara s’endegarà un procés participatiu per tal que el màxim nombre d’agents i entitats puguin proposar solucions als problemes que pateix la llengua. La delegada del govern a Girona, Laia Cañigueral, va afegir que el Pacte Nacional per la Llengua és «un compromís del Govern per incrementar l’ús social del català», i que es troba dins dels objectius de la Generalitat a Girona.

L’informe, elaborat per set experts i que ja s’ha anat presentat a diverses ciutats catalans (l’objectiu és fer fins a disset presentacions, com a mínim), alerta sobre la marginalitat de la llengua catalana en diversos àmbits, com l’educatiu, el judicial, el comercial o l’audiovisual.

Un cop fet aquest diagnòtic i presentat l’informe al Palau de la Generalitat, ara s’obrirà la fase de les aportacions d’entitats i ciutadania. Segons va explicar Xirinachs, la intenció és que aquesta fase de recollida d’idees es porti a terme entre l’1 d’abril i finals de juny, amb l’objectiu de posteriorment poder «aplegar i sistematitzar tota la informació perquè hi hagi un retorn de cara a la tardor, passar-ho a la taula d’entitats i partits polítics del pacte per, de cara al desembre, acabar amb un pacte al qual es pugui adherir qui vulgui». Aquest document final, va indicar Xirinachs, incorporarà propostes de solucions i, tot seguit, hi haurà una planificació de quines són les accions que cal dur a terme.

Fomentar el català a l’escola

La presentació de l’informe a Girona va coincidir amb la vaga de mestres per defensar l’escola en català. Preguntada per aquesta circumstàncies, Cañigueral va recordar que tant la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, com el conseller d’Educació, Josep González-Cambray, han defensat sempre la seva voluntat de treballar perquè hi hagi un ús social del català a l’escola. I per aconseguir-ho, Cañigueral va considerar que és «molt important» que hi hagi la implicació del Govern.