«D’on trec jo 900 euros?», es pregunta Tatiana Panibratova, una ucraïnesa establerta a Bescanó que, des que va esclatar la guerra, tracta d’allunyar dels bombardejos el seu nét, Artur, de 6 anys, la seva nora i la seva consogra malalta. La guerra ha generat una onada de solidaritat i generositat, però hi ha qui s’aprofita de la situació per a treure’n profit. Panibratova va telefonar a un dels conductors de furgonetes que porten a refugiats des de la frontera polonesa fins a Barcelona, i li va demanar 300 euros per persona. Fonts policials afirmen que no és il·legal, però les ONGs temen que després d’aquesta petició de diners hi hagi un xantatge a posteriori.

Els primers dies després d’esclatar la guerra era habitual trobar a ucraïnesos residents a Catalunya suplicant ajuda per a portar als seus familiars a les portes del consulat de Barcelona. Com Panibratova, que el 28 de febrer es va acostar a la seu del carrer de Numància. Encara no hi havia el corredor ferroviari gratuït, ni tampoc la seguretat del permís de protecció temporal. I les xarxes cremaven. «Allí és on em van donar telèfons de persones que podien portar a la meva família en furgoneta».

Artur, el nét d’aquesta dona, vivia amb la seva mare i la seva àvia a Odessa. Aquesta última, de 65 anys, té una malaltia que li impedeix caminar i moure’s. És per això que la família va trigar dues setmanes a arribar a la frontera polonesa. Mentrestant, Panibratova anava contactant amb conductors. «Em van dir que havíem de pagar 900 euros o no els portaven», diu indignada. «Jo no tinc aquests diners. S’aprofiten de nosaltres».

«Nosaltres som solidaris, però no milionaris», subratlla un dels conductors, Vladímir, que es dedica gairebé de manera exclusiva a realitzar aquests viatges. Justifica el pagament pel preu de la gasolina. «En el proveïment de carburant gasto 1.000 euros i amb els peatges són 200 més. Jo faig això per solidaritat amb els meus compatriotes, però no puc permetre’m pagar-ho tot de la meva butxaca», diu.

Fonts policials admeten que, malgrat ser un acte moralment reprovable, no es pot considerar delicte. «Ni de tràfic d’éssers humans, ni d’entrada d’immigració irregular perquè la UE ha permès l’entrada i el moviment de ciutadans ucraïnesos», expliquen. Això sí, podrien aplicar-los algun tipus de multa o sanció administrativa en exercir un negoci de transport de passatgers sense estar habilitats per fer-ho.