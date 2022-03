Després de setmanes d’una davallada de rècord, tenint en compte que s’havien assolit màxims històrics, fa temps que s’està vivint un cert alentiment en la corba de baixada dels contagis. En el cas de la Regió Sanitària de Girona, fa setmanes que el nombre de casos ronda entre els 2.000 i 3.000 i el total de crítics se situa en onze segons l’últim balanç, la mateixa xifra que el 7 de març.

El risc de rebrot se situa pels volts del mig miler de punts i, tot i que al gener s’havia arribat a superar els 7.000 punts, si comparem la dada actual amb altres onades menys severes, encara es considera molt alt.

Si tenim en compte altres indicadors, una bona notícia és que la taxa de transmissió del virus està per sota d’1, màxim recomanat per les autoritats sanitàries. En canvi, la positivitat de les proves encara duplica el màxim establert per l’Organització Mundial de la Salut (OMS), que és del 5%. Una altra dada que crida l’atenció és que el nombre de dones que han passat la covid-19 cada vegada és més elevat. En la darrera setmana, un 57% de positius van ser dones a Girona.

De fet, alguns sanitaris gironins ja estan notant un lleuger increment dels casos, així com de baixes entre els professionals. La presidenta del Col·legi d’Infermeria de Girona, Alicia Rey, va confirmar que estan creixent casos a l’hospital de Figueres i que cal plantejar-se com gestionar, a partir d’ara, els pacients covid-19. «Fins ara hi havia dos circuits clarament diferenciats, però tenint en compte que es vol anar normalitzant la pandèmia, potser no serà necessari traslladar un pacient que està a traumatologia i que té covid-19, a una altra planta. Una opció seria aïllar-lo a l’habitació», especifica.

De fet, tots els hospitals gironins ja estan reprenent l’activitat habitual d’abans de la pandèmia i també estan tornant a permetre les visites de familiars.

Perill de convivència de virus

D’altra banda, un dels grans perills que es presenten, tal com anunciava Argimon fa una setmana, és el creixement sobtat i inesperat de casos de grip, que es poden complicar si augmenten els positius de covid-19. També cal tenir present que no sempre es fan proves per detectar la grip sinó que les predominants continuen sent les PCRs per detectar la covid-19. En el cas que surtin negatives, el diagnòstic sol ser infecció per un virus, de forma més genèrica.

Malgrat tot, aquest augment de grip no s’havia produït en els dos últims anys per la pandèmia de la covid-19. Cal tenir present que l’entrada d’un virus predominant desplaça els altres i per això la grip i altres malalties hagin tingut incidències més baixes en els últims mesos. Respecte a la grip, s’ha de tenir en compte que la vacuna no té una efectivitat de llarga durada i sol immunitzar per a un període de tres o quatre mesos.