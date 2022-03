JxCat va trencar ahir a la nit el seu aval a l’acord aconseguit amb el PSC, ERC i En Comú Podem sobre el model lingüístic de l’escola catalana i va demanar forjar un «nou consens», després de les pressions internes de sectors del partit que desaprovaven el contingut de la reforma pactada. Hores abans, havien participat en l’escenificació de l’a liança a quatre bandes perquè el català continuï sent llengua vehicular i el castellà sigui certificat com a llengua docent a les aules de Catalunya. PSC, ERC, Junts i comuns van registrar ahir una iniciativa al Parlament per a retocar la llei de política lingüística de 1998 i poder encaixar la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que fixa el 25% d’obligatorietat lectiva en castellà.

Després d’una reunió als despatxos del grup parlamentari de JxCat en la qual sectors del partit van fer constar el seu malestar, Junts va emetre un comunicat «urgent» en el qual assenyalava que, «davant el rebuig que la proposta» d’acord havia generat «entre les entitats defensores de la llengua i de la comunitat educativa», va decidir traslladar als grups al Parlament la «necessitat de trobar un imprescindible consens majoritari amb les entitats i la comunitat educativa». «Des d’avui mateix, ens posem a treballar amb aquestes entitats per construir aquest nou consens, indispensable per avançar en la tramitació de la proposició parlamentària». Segons JxCat, «la immersió lingüística és una eina de cohesió social i un tresor a preservar», i aquells que «l’ataquen no volen més castellà a l’escola, volen menys català a tot arreu». «No fer res davant l’atac judicial no pot ser una opció. El consens que la va fer possible ha de fer possible preservar-la. L’objectiu hauria de ser regular el català a l’escola per impedir que el regulin aquells que el volen arraconar», afegeix el comunicat. El líder del partit, Carles Puigdemont, va expressar a través de Twitter que el català «és i ha de continuar essent la llengua vehicular de l’escola». Per això, va afegir, «no s’hi poden obrir més escletxes que l’afebleixin». I va continuar: «Hem d’aturar la feina bruta de la justícia espanyola: a les escoles i a les nostres institucions. I l’escola és una institució fonamental». El cop de volant de Junts es va gestar en una reunió als despatxos del seu grup parlamentari, celebrada ahir tarda al final de la sessió plenària a la cambra catalana. En la reunió, que va començar sobre les 19.00 hores i es va prolongar per espai d’hora i mitja, hi van participar el secretari general de JxCat, Jordi Sànchez, i la presidenta del Parlament, Laura Borràs, a més del gruix de diputats del grup. Prèviament, i davant l’enrenou generat per l’acord en sectors independentistes, Junts havia emès un comunicat en el qual sortia en defensa de la proposta perquè, segons sostenia, «blinda» el model educatiu d’immersió lingüística. Sectors de JxCat havien rebut amb desconcert i malestar un acord amb el PSC, ERC i els comuns que, de fet, han conegut a última hora, sense haver estat informats amb antelació. L’expresident de la Generalitat Quim Torra va rebutjar públicament l’acord, amb un lacònic tuit: «No en el meu nom». També Demòcrates de Catalunya s’havia desmarcat de l’acord i havia acusat Junts de no haver-los informat amb antelació. Demòcrates, escissió independentista de l’extinta Unió i integrada en el grup de JxCat al Parlament, decidirà en una consulta interna telemàtica quin ha de ser el posicionament de la seva diputada i portaveu política, Titon Lailla.