La ministra de Sanitat, Carolina Darias, ha signat un acord per comprar 344.000 tractaments de Paxlovid, l’antiviral contra la covid-19 de la farmacèutica Pfizer. El dilluns vinent es disposarà dels primers 11.900 tractaments i continuaran arribant fins a assolir la xifra total de 50.000 a finals de mes. El fàrmac permet reduir el risc d’hospitalització i mort un 89%. A diferència d’altres opcions existents, aquest antiviral s’administra per via oral, cosa que permetrà fer un tractament ambulatori dels pacients lleus amb factors de risc per a una covid greu, segons explica el Ministeri en un comunicat. Cal que l’administració sigui com més aviat millor i dins dels cinc dies posteriors a l’inici dels símptomes.

La ministra, Carolina Darias, ha declarat que aquest antiviral permetrà «evitar que pacients amb determinats condicionants puguin evolucionar greument a la malaltia». També ha assenyalat que se subministrarà per prescripció mèdica. L’antiviral conserva les seves propietats davant d’Òmicron. La signatura de l’acord es va fer ahir entre la ministra Darias i el director de la companyia Pfizer Espanya i internacional, Sergio Rodríguez. La Comissió Permanent de Farmàcia, òrgan de cogovernança del Consell Interterritorial de Salut, ha acordat que la indicació i prescripció es realitzarà per part dels professionals que efectuïn el diagnòstic, tant a l’àmbit de l’Atenció Primària com als hospitals. El tractament consisteix a prendre alhora tres pastilles, dues vegades al dia durant cinc dies, fet que suposa un total de 30 pastilles.