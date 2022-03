L’anunci de l’eliminació de les quarantenes per als positius asimptomàtics de covid-19 i la reducció de les proves diagnòstiques no ha estat ben rebut per tothom. De fet, el col·lectiu sanitari i científic considera que la decisió ha sigut «precipitada», ja que no es basa en criteris epidemiològics.

El científic Oriol Mitjà es va mostrar bastant crític a Twitter aquest dimecres i va lamentar que «no hi ha ningú al timó». El blanenc Salvador Macip, que forma part del comitè assessor del govern català com Mitjà, va criticar ahir a aquest diari que Espanya s’afegeixi «a la llista de països europeus que fan veure que la covid-19 ja no existeix». Macip, que viu al Regne Unit, on és professor i investigador a la Universitat de Leicester, coneix de primera mà les conseqüències de «passar pàgina» pel que fa a la pandèmia. «Hi ha molts països que fa setmanes que han eliminat totes les restriccions i ara ens estem trobant amb un fort creixement de casos i la setena onada i, de fet, és el que passarà a Espanya, perquè està seguint el mateix exemple», afirma.

De fet, Macip és partidari de ser «prudent», i en comptes de flexibilitzar les restriccions, cal «mantenir-les» o fins i tot «augmentar-les» sent coherent amb el nombre de contagis que hi ha. «Si es volen flexibilitzar les mesures per raons que no tenen res a veure amb l’epidemiologia, que ho diguin clar i ho entendria perfectament, però el que no pot fer el Govern és no ser transparent», afirma.

Macip manifesta que no és la primera vegada que «es vol córrer massa» i recorda que la covid-19 és molt imprevisible. «Tornarem a ensopegar amb la mateixa pedra, no aprenem dels errors». De fet, fa dos mesos ja va criticar que gripalitzar la covid-19 a l’abril era una «il·lusió» i, «desgraciadament es manté aquesta idea». El científic afegeix que «no és moment de deixar de fer proves ni eliminar les quarantenes, ara que la subvariant òmicron és la predominant».

I és que, segons l’investigador, les darreres teories apunten que aquesta variant BA.2 és el virus «més contagiós de la història». Entre els estudis destaca el de l’expert irlandès Luke O’Neill, professor de bioquímica de la universitat Trinity College de Dublín, que ha constatat que es tracta d’un virus «molt més transmissible» i «serà gairebé impossible no contagiar-se. «És un 30% més infecciosa que l’òmicron, que ja és un 70% més infecciosa que l’anterior», afirma l’investigador irlandès.

D’altra banda, Macip recorda que no s’ha de subestimar perquè es digui que és més lleu. «Això és molt relatiu, el percentatge de terceres dosis a Catalunya i Espanya és baix, si la immunitat baixa, hi ha més probabilitat de desenvolupar la covid-19 de forma greu. El que està clar és que poden haver-hi pacients crítics i morts que es podrien evitar si no es tingués tanta pressa per eliminar les restriccions», manifesta.

A favor de les mascaretes

Respecte a la insistència de la progressiva retirada de les mascaretes en interiors, tal com proposa Argimon, Macip s’hi mostra totalment en contra. «Estic d’acord en la majoria de mesures que ha pres el conseller de Salut, però en aquest tema considero que s’equivoca; ara no és moment de treure-les».

El darrer informe que va fer el comitè assessor especificava que es podrien anar retirant en funció de la millora de les dades epidemiològiques, unes condicions que «ara encara no s’observen».

Per tant, Macip creu que el camí a seguir és «aplicar les mesures necessàries en funció de la situació de cada moment». En aquest cas, «evidentment no cal tornar a l’extrem de tancar-nos a casa, però sí que es pot mantenir la mascareta i les quarantenes, limitar aforaments quan calgui i seguir fent el màxim de tests possibles, perquè aviat ja no sabrem quina dinàmica segueix el virus». Respecte a això, també aclareix que és «molt important» que se segueixin comptant els positius, tal com es fa des de l’inici de la pandèmia.

En definitiva, Macip fa una crida al Govern perquè observi els països del voltant i com els va funcionant la retirada de mesures. «Poden tenir una indicació de com actuar i adonar-se que flexibilitzar les restriccions d’aquesta manera no és bo, perquè l’efecte immediat és un gran empitjorament», conclou.